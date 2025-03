IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen gründet First Nuclear zur Förderung sauberer Energie mit kleinen modularen Reaktoren

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen gründet First Nuclear zur Förderung sauberer Energie mit kleinen modularen Reaktoren

VANCOUVER, BC, 18. März 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt die Gründung seiner Tochtergesellschaft First Nuclear Corp. bekannt, die sich der Förderung sauberer Energie durch den innovativen Einsatz von kleinen modularen Reaktoren (Small Modular Reactors - SMRs) widmet. First Nuclear Corp. (First Nuclear) hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion von grünem Wasserstoff zu revolutionieren, um damit die weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen und den Weg für eine nachhaltige, emissionsfreie Zukunft zu ebnen.

Nutzung der Leistung von SMRs für grünen Wasserstoff

First Nuclear ist bestrebt, fortschrittliche Nukleartechnologien in die Produktion von grünem Wasserstoff einzubinden. SMRs, die für ihre kompakte Bauweise, ihre Skalierbarkeit und ihre Fähigkeit zur kontinuierlichen, wetterunabhängigen Energieversorgung bekannt sind, bilden den Eckpfeiler dieser Initiative. Mit dem Einsatz von SMRs stellt First Nuclear die Herstellung von grünem Wasserstoff in einem stabilen, kostengünstigen und effizienten Verfahren sicher und trägt damit der weltweit wachsenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen Rechnung. IDTechEx geht davon aus, dass die Installationsrate von SMRs zur Bekämpfung der Klimakrise deutlich zunehmen wird, wobei der Weltmarkt für SMRs bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 72,4 Milliarden US$ und bis 2043 295 Milliarden US$ erreichen wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % pro Jahr entspricht.

SMRs sind deutlich kleiner als herkömmliche Reaktoren und können an Standorten eingesetzt werden, die sich nicht für herkömmliche Kernkraftwerke eignen. Die Tatsache, dass SMRs in einer speziellen Anlage hergestellt werden können, bevor sie an den Einsatzstandort transportiert werden, bedeutet, dass sie viel billiger und schneller zu bauen sind. Dank ihrer modularen Struktur kann ein Unternehmen in ein SMR investieren und später weitere SMRs hinzufügen, um einen etwaigen Anstieg des Strombedarfs zu decken. SMRs, insbesondere Mikroreaktoren, können auch in ländlichen Gebieten, wo eine Anbindung an das Hauptnetz schwieriger ist, von großem Nutzen sein.

SMRs sind auch äußerst sicher, da ihr Aufbau in der Regel einfacher ist als bei herkömmlichen Reaktoren. Sie arbeiten mit niedriger Leistung und niedrigem Druck, was bedeutet, dass zum Abschalten der Systeme kein menschliches Eingreifen oder externe Kräfte erforderlich sind, wodurch die Sicherheitsmargen erhöht werden. Sie benötigen weniger Brennstoff, und Kraftwerke auf SMR-Basis müssen nur alle drei bis sieben Jahre einen Brennelementwechsel durchlaufen; bei konventionellen Kraftwerken ist dies dagegen alle ein bis zwei Jahre erforderlich. All diese Vorteile machen sie für Energieunternehmen und Start-ups, die ihr Kernkraftportfolio ausbauen wollen, sowie für Unternehmen, die den Strombedarf ihrer Betriebstätigkeiten mit sauberen Energiequellen decken wollen, äußerst attraktiv.

Einem Bericht von Allied Market Research zufolge wurde der Markt für grünen Wasserstoff im Jahr 2022 auf 2,5 Milliarden US$ geschätzt und wird bis 2032 ein Volumen von schätzungsweise 143,8 Milliarden US$ erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 50,3 % pro Jahr zwischen 2023 und 2032 entspricht (Allied Market Research).

Ein synergistischer Ansatz für saubere Energie

Als Teil der First Hydrogen-Familie wird First Nuclear das Hydrogen-as-a-Service-Modell (HAAS) des Unternehmens ergänzen. Dank dieser Synergie kann das Unternehmen ein umfassendes Energie-Ökosystem bereitstellen, das Geschäftsbetriebe und Gemeinden durch die Kombination modernster Nukleartechnologien mit der Produktion und dem Vertrieb von Wasserstoff einen einfachen Übergang zu Wasserstofflösungen ermöglicht.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, durch den innovativen Einsatz von kleinen modularen Reaktoren (SMRs) eine Vorreiterrolle für die Zukunft der sauberen Energie einzunehmen. Unser Ziel ist es, grünen Wasserstoff effizient und nachhaltig zu produzieren und damit einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung zu leisten.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und Konzessionsgebiete, Interessenkonflikte sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

