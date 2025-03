EU-Chefdiplomatin fordert bei Gipfel Milliarden für Munition für die Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat dazu aufgerufen, fünf Milliarden Euro für Munitionslieferungen an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung zu stellen. Es brauche nicht nur Worte, sondern auch Taten, um der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland jetzt zu helfen, sagte die frühere estnische Regierungschefin beim EU-Gipfel in Brüssel.

Kallas hatte ursprünglich einen Plan vorgelegt, der für dieses Jahr europäische Militärhilfezusagen in Höhe von 20 bis 40 Milliarden Euro vorsah. Dafür gab es im Kreis der Mitgliedstaaten allerdings nicht ausreichend Unterstützung. Als ein Grund gilt die hohe Verschuldung vieler EU-Staaten.

Zu bevorstehenden Gipfel-Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte Kallas, sie freue sich darüber, von ihm mehr über sein jüngstes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump zu erfahren. Sie begrüße die Ankündigung Trumps sehr, dass die USA versuchen wollen, zusätzliche Luftverteidigungssysteme für die Ukraine zu beschaffen. "Das ist von größter Bedeutung", sagte sie./aha/DP/men