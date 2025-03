ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Medios auf 32 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios vor detaillierten Jahreszahlen von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam England passte seine Prognosen für das Pharmaunternehmen an die vorläufigen Eckdaten an und reduzierte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2025 und 2026. Insgesamt sei das Jahr 2024 trotz des anhaltenden Drucks im "alten" Geschäft ein Jahr der Transformation nach der Übernahme von Ceban Pharmaceuticals gewesen, resümierte er am Freitag. Dadurch sei Medios mittelfristig besser aufgestellt für weiteres Wachstum und Margensteigerungen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

