Nasdaq-100 Index® - „false breaks are followed …

… by fast moves!” So lautet eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt … eine schnelle, dynamische Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ist es das, was Anlegerinnen und Anleger derzeit beim Nasdaq-100® auf dem Radarschirm haben sollten? Zuletzt hatten wir das Risiko eines klassischen Doppeltopps diskutiert. Entscheidend war dabei der Bruch der horizontalen Haltezone bei rund 20.500 Punkten und der 200-Tages-Linie (akt. bei 20.287 Punkten). Nach dem jüngsten Abwärtsimpuls läuft derzeit eine Stabilisierung, was nicht zuletzt das „Hammer“-Candlestickmuster der letzten Wochenkerze signalisiert. Analog ist die negative Börsenstimmung in den USA – gemäß aktueller AAII-Sentimenterhebung – zu interpretieren. Im Sinne der eingangs erwähnten Tradingweisheit ist allerdings ein Anstieg über das letzte Erholungshoch bei 19.944 Punkten vonnöten, um der laufenden Stabilisierung Nachdruck zu verleihen. Gelingt der Befreiungsschlag, dann definiert der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 20.287 Punkten) ein erstes Anlaufziel. Als Stop-Loss auf der Unterseite bietet sich dagegen das zyklische Tief bei 19.153 Punkten an.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

