Gold - Stopps nachziehen, aber wohin?

In den letzten Jahren waren wir fast durch die Bank konstruktiv für den Goldpreis gestimmt. Auch für 2025 prognostizierten wir steigende Edelmetallnotierungen. Dank einer Performance im bisherigen Jahresverlauf von 15 % hat der Goldpreis das Ziel aus unserem Jahresausblick (3.000 USD) in Rekordgeschwindigkeit abgearbeitet. Mittlerweile stellt die Kursentwicklung des Edelmetalls in den letzten Jahren sogar die des US-Aktienmarkts in den Schatten. Aufgrund der beschriebenen Bilderbuchperformance häufen sich aktuell die Anfragen nach neuen Stopp-Marken bzw. nachgezogenen Risikobegrenzungen. Eine wichtige Hilfestellung liefert in diesem Kontext der langfristige Quartalschart. Zunächst ist der Aufwärtstrend absolut intakt, denn in jedem der letzten sechs Quartale erreichte der Goldpreis ein neues Allzeithoch (siehe Chart). Dieser Lauf hat das Edelmetall zuletzt über die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2018 (akt. bei 2.866 USD) geführt. Der Ausbruch aus einem Trendkanal markiert oftmals eine nochmalige Trenddynamisierung. Andererseits gilt es, einen Rückfall unter die beschriebene Trendlinie in Zukunft unbedingt zu verhindern. Entsprechend ist dieses Level prädestiniert, um den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen.

Gold (Quarterly)

Quelle: LSEG² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG²

