Novo Nordisk sichert sich Rechte an Gewichts- und Diabetesmittel

BAGSVARD/GUANGDONG (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat sich für bis zu 2 Milliarden US-Dollar die Rechte an einem möglichen Abnehmmittel der nächsten Generation gesichert. Die Dänen zahlen laut einer Mitteilung vom Montag für anfangs 200 Millionen Dollar (185 Mio Euro) für die Rechte an dem Wirkstoff UBT251 des chinesischen Unternehmens United Laboratories. Ausgenommen davon seien das chinesische Festland, Hongkong, Macau und Taiwan. Später können in Abhängigkeit bestimmter Ziele und möglicher Verkaufszahlen bis zu 1,8 Milliarden Dollar hinzukommen.

UBT251 zielt den Angaben zufolge auf drei verschiedene Mechanismen im Kampf gegen Fettleibigkeit, Diabetes und andere Krankheiten. Studien in frühen Testphasen laufen. Bis zu einer Zulassung in den verschiedenen Indikationen kann es daher noch länger dauern.

Mit dem Deal stärkt Novo Nordisk seine Pipeline an neuartigen Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Adipositas. Die Dänen waren lange Zeit der Platzhirsch, allerdings nimmt der Wettbewerb in diesem lukrativen Geschäft schon seit einiger Zeit rasch zu./mis/mne/jha/