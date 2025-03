EQS-News: Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2024

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Hamburg, 25. März 2025 – Bevor wir uns unserem Jahresbericht zuwenden, möchten wir unserer Besatzung und ihren Familien nach der Kollision der MS Solong unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Unser besonderes Mitgefühl gilt der Familie des vermissten Besatzungsmitglieds, welches nach dem Vorfall nicht gefunden werden konnte. Leider wird davon ausgegangen, dass der Seemann verstorben ist. Wir arbeiten aktiv mit allen Behörden zusammen, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen und die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Dieses Ereignis überschattet den Rückblick auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung des Jahres 2024. Dennoch ist es uns ein Anliegen, unserer Verantwortung nachzukommen, transparent über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ER-Gruppe zu berichten. In diesem Zusammenhang veröffentlichen wir heute unsere Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ER-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2024 trotz des insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Umfelds planmäßig entwickelt. Zwar stabilisierte sich die weltweite Inflation auf einem niedrigeren Niveau. Für die Schifffahrt bestanden allerdings weiterhin Risiken durch die beständige Eskalation regionaler Auseinandersetzungen insbesondere im Nahen Osten und im Russland-Ukraine-Krieg. Auch die internationalen Handelsspannungen nahmen zu. Die Unternehmensgruppe konnte im Berichtsjahr jedoch von den getätigten Investitionen und dem nachhaltigen Beschäftigungskonzept ihrer Flotte profitieren. Das Betriebsergebnis ist deutlich positiv. Das Konzernergebnis nach Steuern und vor Minderheiten beträgt 71,8 Mio. EUR. Die ER-Gruppe verfügt zum 31. Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des positiven operativen Cashflows über eine um 43,4 Mio. EUR gestiegene Liquidität. Die Konzerneigenkapitalquote verringerte sich trotz der gezahlten Dividende in Höhe 32,5 Mio. EUR nur geringfügig von 76,4 % auf 75,0 %. Vor diesem Hintergrund haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Ernst Russ AG beschlossen, der Hauptversammlung, die am 23. Mai 2025 in Hamburg stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2024 eine Bardividende von 0,20 EUR je Aktie vorzuschlagen.

Die ER-Gruppe geht davon aus, dass sich die konsolidierten Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 147,0 und 167,0 Mio. EUR (2024: 172,7 Mio. EUR) bewegen werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) aus dem operativen Schiffsbetrieb ohne Berücksichtigung von Schiffsverkäufen wird gemäß aktueller Prognose voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 43,0 und 73,0 Mio. EUR (2024: 65,8 Mio. EUR) liegen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 hat die ER-Gruppe zwei Schiffe veräußert. Parallel dazu stockte die ER-Gruppe strategisch die Beteiligung an drei weiteren Schiffen auf, die sich bereits mehrheitlich in ihrem Besitz befanden. Unter Berücksichtigung der Schiffsverkäufe mit einem Veräußerungsgewinn in Höhe von insgesamt 32,0 Mio. EUR (2024: 1,9 Mio. EUR, ein Schiff) erhöht sich die prognostizierte Bandbreite für das Betriebsergebnis inkl. Schiffsverkäufen auf 75,0 bis 105,0 Mio. EUR (2024: 67,7 Mio. EUR).

Der Abbau von Minderheitsbeteiligungen ohne strategische Relevanz ist Teil der Strategie der Ernst Russ AG. Das Unternehmen beabsichtigt, die bisherigen komplexen Beteiligungsstrukturen im Schiffsportfolio zu vereinfachen, um die Effizienz und Transparenz sowie die Kapitalmarktfähigkeit weiter zu erhöhen. Ferner sollen die Investor Relations-Maßnahmen ausgebaut werden.

Den aktuellen Geschäftsbericht 2024 der Ernst Russ AG können Sie sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache als Druckexemplar anfordern oder unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 28 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

