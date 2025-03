Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Gezerre um das Deutschlandticket

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Gezerre um das Deutschlandticket:

"Aus München wird ständig seine Existenz infrage gestellt und darauf verwiesen, dass man in Bayern sich nicht daran beteiligen wolle. Es heiße ja schließlich "Deutschlandticket". (...) Das Deutschlandticket hat schon jetzt für einen Modernisierungsschub gesorgt. Und der Zuspruch hält ja an. Deshalb würde es sich lohnen, das Ticket noch attraktiver zu machen, zumal Millionen von Haushalten finanziell enorm entlastet werden. Das gilt besonders für den ländlichen Raum, von dem Bayern bekanntlich eine Menge hat. Dort bemühen sich Landratsämter und Bezirke, das Angebot zu halten, was schwer genug ist."/DP/jha