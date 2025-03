Syngenta erwartet 2025 Marktstabilisierung bei Pflanzenschutzmitteln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Agrarchemiekonzern Syngenta Group rechnet nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Jahr 2024 mit einer Stabilisierung des Pflanzenschutzmarktes.

Im Vorjahr bremsten ein anhaltender Lagerabbau bei Pflanzenschutzmitteln, ungünstige Wetterbedingungen und schwächere Währungen in Schwellenländern den zur chinesischen Sinochem gehörenden Konzern. Der Umsatz sank um zehn Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar, teilte Syngenta am Mittwoch mit. Das Unternehmen mit Sitz in Basel sah sich mit Preisdruck bei nicht patentgeschützten Pflanzenschutzmitteln konfrontiert, während biologische und neu auf den Markt gebrachte Produkte stärker nachgefragt wurden. Das Saatgutgeschäft war stabil.

Der operative Gewinn (Ebitda) verringerte sich 2024 um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Der Konkurrent von Bayer, BASF und der amerikanischen Corteva will die Ebita-Marge mit Produktivitätssteigerungen, Einsparungen bei den Rohstoffkosten und Restrukturierungsinitiativen verbessern.

