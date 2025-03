APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond

Wien, 27.03.2025 (APA-ots) - - 2,6-fache Überzeichnung des Orderbuchs unterstreicht hohe Nachfrage internationaler Investoren und das Vertrauen in die Kommunalkredit. - Starkes Engagement von Investoren aus Großbritannien (43 %), gefolgt von D-A-CH (20 %) und Frankreich (14 %). Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat erfolgreich einen Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 6 Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 100 Investoren war 2,6-fach (EUR 1,3 Mrd.) überzeichnet und unterstreicht die gute Reputation der Kommunalkredit bei internationalen Investoren. Den größten Anteil an der Emission hatten britische Accounts mit 43 %, gefolgt von 20 % aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH) sowie 14 % aus Frankreich. Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit mit den Investoren, um sie mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur, dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der Bank vertraut zu machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses 2024 gab zusätzlich Rückenwind. Zudem spiegeln das Investmentgrade-Rating von S&P Global Ratings (BBB | stabiler Ausblick) sowie das kürzlich heraufgestufte Rating für den Covered Bond (AA- | stabiler Ausblick) die starke Kapitalmarktpräsenz der Kommunalkredit wider. "Unser resilientes Geschäftsmodell, die starke Asset-Qualität und hohe Profitabilität sowie unsere nachhaltige Positionierung haben diese erfolgreiche Emission ermöglicht. Der von ISS ESG vergebene Prime Status unterstreicht unsere nachhaltige Ausrichtung. Das Vertrauen unserer breiten, internationalen Investorenbasis als etablierter und verlässlicher Kapitalmarktemittent freut uns sehr. Dieser Erfolg bestärkt uns darin, unseren Kurs mit voller Entschlossenheit weiterzuverfolgen" , so Kommunalkredit-CEO Sebastian Firlinger. Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von Projekten in den Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale Infrastruktur, Verkehr & Transport sowie Natural Resources verwendet. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communication & Marketing Telefon: +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at Website: https://www.kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0020 2025-03-27/08:55