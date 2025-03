EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Nachhaltiges Wachstum durch Innovation und Kosteneffizienz

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Haier Smart Home veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Nachhaltiges Wachstum durch Innovation und Kosteneffizienz



Haier Smart Home veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Nachhaltiges Wachstum durch Innovation und Kosteneffizienz

Gesamtumsatz von RMB 285,98 Mrd. (Vorjahr: RMB 274,20 Mrd. (angepasst))

Entwicklung von Smart-Home-Geräten mit bahnbrechender KI-Innovation

Vorgeschlagene Ausschüttungsquote von 48,01 %

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 27. März 2025 - Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 00690.SH, H-share 06690.HK), hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Im Berichtsjahr konnte Haier Smart Home mit einer Bruttogewinnmarge von 27,8 % (0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr) sein nachhaltiges Wachstumstempo beibehalten. Der Umsatz erreichte RMB 285,98 Mrd., was einem Wachstum von 4,29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 18,74 Mrd., was einem Anstieg von 12,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf RMB 26,54 Mrd. Das Unternehmen schlägt eine Dividende von RMB 9,65 pro 10 Aktien (inkl. Steuern) vor, was einer Ausschüttungsquote von 48,01 % entspricht.

Casarte bleibt führend, Markensynergien als Wachstumstreiber

Haier Smart Home hat Trends wie die Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen Smart-Home-Geräten, die chinesische Trade-in-Handelspolitik und Markensynergien genutzt, um der sich entwickelnden Marktnachfrage nachzukommen.

Casarte verzeichnete 2024 einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 12 % und konnte damit seine führende Position im Premium-Markt stärken. Durch die Förderung branchenübergreifender Synergien konnte das Unternehmen die Produktinnovation beschleunigen. Der Umsatz mit Produkt-Suites, d. h. mit Produktpaketen, die aufgrund ihrer Komplementarität zusammen verkauft werden, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 64,6 %. Darüber hinaus erzielte die Marke Leader eine Umsatzsteigerung von 26 % im Einzelhandel, indem sie junge Verbraucher mit maßgeschneiderten Smart-Living-Lösungen anspricht.



Auch auf dem heimischen Markt konnte Haier Smart Home seine branchenübergreifende Führungsposition behaupten. Das Unternehmen ist führend auf dem chinesischen Markt für Kühlschränke mit einem Marktanteil von 40,4 % im Online-Einzelhandel, was einem Anstieg von 1 Prozentpunkt gegenüber 2023 entspricht, und einem Marktanteil von 44,1 % im Offline-Einzelhandel. Auf dem Markt für Waschmaschinen blieb Haier weiterhin Markführer beim Offline-Marktanteil, während der Marktanteil im Online-Einzelhandel 37,9 % betrug, was einem Anstieg von 1,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Rasantes Wachstum in Schwellenländern durch Markenbildungsstrategie und M&A

Trotz der Herausforderungen in der Haushaltsgerätebranche in Übersee setzte Haier Smart Home die Entwicklung seiner Premium-Markenstrategie fort und erzielte einen Umsatz von RMB 143,81 Mrd. in den Überseemärkten. Dies entspricht einer Steigerung von 5,43 % gegenüber 2023, wobei die Schwellenländer zu einem wichtigen Wachstumsmotor für das Unternehmen wurden. Haier hat seine Marktpräsenz in Übersee auch durch strategische Übernahmen ausgebaut, indem das gewerbliche Kühlgerätegeschäft von Carrier und Kwikot übernommen wurde. Kwikot ist ein bekannter und führender Hersteller von Warmwasserbereitern in Südafrika mit einem Marktanteil von 58 %.

In Südasien erzielte Haier einen Umsatz von RMB 11,53 Mrd. (+ 21,05 % gegenüber 2023). Der indische Markt schnitt mit einem Umsatzwachstum von 30 % und einem steigenden Anteil an Premium-Produkten besonders gut ab. Auch in Pakistan konnte das Unternehmen seinen Marktanteil im High-End-Bereich ausbauen und die Preise für seine Produkte erhöhen, was zu einem Umsatzwachstum von 20 % in Landeswährung und einen Marktanteil von 45 % führte. Für den südostasiatischen Markt wurde ein Umsatz von RMB 6,63 Mrd. vermeldet, was einem Wachstum von 14,75 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen auf dem Markt im Nahen Osten und in Afrika einen Gesamtumsatz von RMB 2,67 Mrd. Dies entspricht einem Anstieg von 38,25 % gegenüber dem Vorjahr.

Wachstumssprung bei Smart-Building und KI-gesteuerten Smart-Home-Lösungen

Im Jahr 2024 überstieg der weltweite Umsatz aus dem B2B Smart-Building-Geschäft RMB 10 Mrd. Laut der Forschungsmarktagentur China IoL stieg der Marktanteil von Haier im Bereich Smart Building (Inland und Export) um 1 Prozentpunkt auf 9,3 % und erreichte damit einen Platz unter den ersten drei der Branche.

Die Plattform SAN YI NIAO baute ihre Smart-Home-Strategie weiter aus, indem sie integrierte Lösungen für Haushaltsgeräte und Einrichtungsgegenstände entwickelte. Im Jahr 2024 entfielen 57 % des Gesamtumsatzes auf den Verkauf von Produktpaketen, davon 35 % auf Casarte und 40 % auf vorinstallierte Produkte. Darüber hinaus wurde die SAN YI NIAO-Plattform durch KI-Technologie gestärkt, indem sie um intelligente Funktionen erweitert wurde. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Modelle konnte Haier die Sprachinteraktion, die szenariobasierte Automatisierung und die visuelle Erkennung durch „AI VISION“-Technologie verbessern. Diese Innovationen optimieren das Benutzererlebnis und erhöhen die Informationsverarbeitung von Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen, um den wachsenden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Verbessertes Kostenmanagement dank digitaler Transformation und Extreme Cost Project

Im Jahr 2024 trieb Haier Smart Home die digitale Transformation weiter voran und konzentrierte sich dabei auf Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Verbesserung des Nutzererlebnisses. Durch die Intensivierung der vollständigen Digitalisierung hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gestärkt und die Vorteile der digitalen Transformation genutzt. Infolgedessen verbesserte sich die Rentabilität, wobei die Nettogewinnmarge um 0,5 Prozentpunkte von 6,1 % (angepasst) im Jahr 2023 auf 6,6 % im Jahr 2024 stieg.

Die digitale Transformation verbesserte auch das Kostenmanagement des Unternehmens. Durch das Projekt Extreme Cost konnte Haier Smart Home seine Kostenstruktur an globale Best Practices anpassen und die organisatorische Zusammenarbeit zwischen den Unternehmensbereichen verbessern. Die Vertriebskostenquote sank im Jahr 2024 auf 11,7 %, was einer Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Verwaltungskostenquote auf 4,2 % sank, was einer Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Fortschritte auf dem Weg zum „Weltmarktführer für umweltfreundlicheSmart-Living-Lösungen“

Die rasche Einführung von KI verändert die globale Haushaltsgeräteindustrie, gestaltet den Wettbewerb neu und läutet eine neue Ära der Entwicklung „intelligenter“ Produkte ein. Um weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen, hat Haier Smart Home es sich zum Ziel gesetzt, ein „weltweit führendes Unternehmen für umweltfreundliche Smart-Living-Lösungen“ zu werden. Durch den Einsatz modernster Technologie, globale Zusammenarbeit, szenariogesteuerte Lösungen und digitale Transformation verbessert das Unternehmen seine Innovationskraft, Betriebsabläufe und KI-gesteuerte Effizienz kontinuierlich und sorgt so für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum.

Auf der „Haier Smart Home Ecosystem Conference“ am 19. März 2025 unter dem Motto „AI FOR HOME, AI FOR YOU“ präsentierte Haier seine „AI VISION“-Technologie, die neueste Entwicklung im Bereich Smart Home. Sie ermöglicht es intelligenten Geräten, Sprachbefehle nicht nur zu „verstehen“, sondern auch zu „sehen“, was ein bedeutender Schritt hin zu Geräten ist, die den Nutzer proaktiv unterstützen und die Branche in die Phase der „hochgradig autonomen KI“ führen. Darüber hinaus soll eine neue Partnerschaft mit Robotera – einem Unternehmen für humanoide Robotik, das vom Institute for Interdisciplinary Information Sciences der Tsinghua University gegründet und im August 2023 etabliert wurde – die Entwicklung von Haushaltsrobotern und automatisierten Haushaltsaufgaben beschleunigen und die Branchenführerschaft von Haier sowie sein Engagement für Innovationen im Bereich Smart Living stärken.

Der nachhaltige Erfolg von Haier ist Ausdruck seiner starken Wettbewerbsfähigkeit, seiner Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen und seiner Führungsrolle im Bereich der KI-gesteuerten Innovationen, die das Unternehmen mit seinen Produkten weltweit liefert.

Der Finanzbericht zum 31. Dezember 2024 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.

IR Kontak:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

