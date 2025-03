Bitcoin gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag gefallen. Die Kryptowährung leidet unter der gesunkenen Risikoneigung der Anleger. Am Mittag fiel der Kurs der bekanntesten Kryptowährung bis auf gut 84.700 Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch rund 3.000 Dollar höher notiert. Auch im Vergleich zum Wochenstart gab der Bitcoin merklich nach.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastet auch die Kurse von Kryptowährungen. Die von den USA angekündigten Importzölle auf Autos und Autoteile sorgen für Verunsicherung. Die EU hat mit Gegenzöllen gedroht. Ökonomen befürchten eine Zollspirale. Dies könnte zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation führen.

Zudem hat US-Präsident Donald Trump die Erwartungen der Bitcoin-Anhänger auf Deregulierung und den Aufbau eine Bitcoin-Reserve nur zu einem geringen Teil erfüllt. Im Zuge der Amtseinführung von Trump war der Bitcoin im Januar auf ein Rekordhoch über 109.000 Dollar gestiegen./jsl/jkr/jha/