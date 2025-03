EQS-News: Blue Cap AG mit erfolgreichem und aktivem Geschäftsjahr 2024

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Blue Cap AG mit erfolgreichem und aktivem Geschäftsjahr 2024



28.03.2025

Adjusted EBITDA-Marge ist mit 10,3 % nach 8,6 % im Vorjahr deutlich verbessert und liegt am oberen Ende des Prognosekorridors

Konzernumsatz erreicht mit 206,6 Mio. Euro für die fortgeführten Geschäftsbereiche ebenfalls die Prognose

Trotz herausfordernder Marktlage wurden zwei erfolgreiche Verkäufe von Beteiligungen an strategische Käufer realisiert

Prognose 2025: Umsatz von 200-220 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 10-11 %

München, 28. März 2025 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) blickt mit der Veröffentlichung vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen auf ein erfolgreiches und aktives Jahr 2024 zurück. Trotz des wirtschaftlich herausfordernden Umfelds konnte die Blue Cap ihre Marge deutlich steigern und zwei erfolgreich restrukturierte Portfoliounternehmen gemäß ihrer Buy-Transform-Sell Strategie gewinnbringend veräußern. Die Adjusted(2) EBITDA-Marge ist auf 10,3 % (Vj.: 8,6 %) gestiegen. Das absolute Adjusted(2) EBITDA konnte auf 21,4 Mio. Euro erhöht werden (+13,2 % ggü. Vj.: 18,9 Mio. Euro). Der konsolidierte Umsatz liegt nach den beiden Exits für die fortgeführten Geschäftsbereiche bei 206,6 Mio. Euro (-6,1 % ggü. Vj.: 219,9 Mio. Euro)(1).

Die vorläufigen Finanzkennzahlen liegen damit im Zielkorridor der im Oktober 2024 transaktionsbedingt angepassten Prognose auf die fortgeführten Geschäftsbereiche. Dabei war die Prognose für die Adjusted(2) EBITDA Marge leicht erhöht worden. Den Umsatz hatte die Blue Cap in einer Spanne von 200 – 220 Mio. Euro und die Adjusted(2) EBITDA Marge in einer Bandbreite von 9,5 - 10,5 % erwartet.

Die Ergebnissteigerung ist insbesondere auf die sehr gute Entwicklung im Segment Plastics zurückzuführen. Gegenläufig wirkten bei einigen Beteiligungen verschobene Projekte und die allgemeine konjunkturbedingte Nachfragezurückhaltung. Besonders deutlich wirkten sich diese Effekte im Segment Business Services aus. Vor dem Hintergrund des Verkaufs von Neschen, die die Blue Cap durch ein Fitnessprogramm auf eine deutlich zweistellige Marge entwickelt hat, ist das Konzernergebnis ein Ausweis für den insgesamt hohen Reifegrad, den das Bestandsportfolio der Blue Cap AG mittlerweile erzielt hat.

Die Blue Cap verfügt weiterhin über eine starke Bilanz- und Finanzierungsstruktur. So konnte die Eigenkapitalquote vor allem dank der Verkaufserlöse von 36 % auf 44 % verbessert werden. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) liegt mit 0,8 Jahren (31.12.2023: 2,8) auf einem sehr niedrigen Niveau und weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Die Nettofinanzverschuldung ist gegenüber dem Jahresende 2023 spürbar auf 16,3 Mio. Euro gesunken (31.12.2023: 53,6 Mio. Euro). Hier zeigt sich eine komfortable Liquiditätsausstattung, die durch die in 2024 erfolgten Verkäufe deutlich gestiegen ist.

Verstärkte Aktivitäten auf der Verkaufsseite

Das Geschäftsjahr 2024 war transaktionsseitig von den erfolgreichen Verkäufen der Beteiligungen nokra und Neschen im September und Oktober geprägt. Die Erlöse beider Exits lagen jeweils spürbar über der letzten Net Asset Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Insbesondere die Veräußerung der Neschen markiert einen wichtigen Meilenstein. Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, kommentiert: „Wir haben 2024 unser Ziel auf der Sell-Side erreicht und zwei Exits erfolgreich und wertgenerierend realisiert. Dem Verkauf von Neschen ging ein umfangreicher Turnaround voraus, der beispielhaft für die Kompetenzen unseres Teams im Hinblick auf Wertsteigerung durch Transformation steht. Mit der Realisierung konnten wir eine attraktive Rendite erzielen, was sich in einem Money Multiple von über 8x ausdrückt.“

Beteiligungsportfolio: Plastics glänzt mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung

Zum 31. Dezember 2024 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Plastics konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis spürbar zulegen. Haupttreiber dieser Entwicklung war die con-pearl, die von einem starken Auftragsbestand in den USA profitierte. Auch H+E entwickelte sich vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in der Automobilbranche sehr stabil und besser als erwartet. Es gelang dem Unternehmen erneut, Kostensteigerungen an seine OEM-Kunden weiterzureichen. Das Segment trug mit einem Adjusted EBITDA von 19,5 Mio. Euro und einer Marge von 17,2 % am stärksten zum Ergebnis der Gruppe bei.

Das Segment Adhesives & Coatings, bestehend aus Planatol, war vom Ausbleiben der in der Branche erwarteten Erholung betroffen, was sich in nahezu allen Geschäftsbereichen bemerkbar machte. Dank erfolgreich umgesetzter Maßnahmen zur Rohertragssteigerung in Kombination mit hoher Kostendisziplin konnte das Ergebnis im Vorjahresvergleich leicht erhöht werden, blieb jedoch insgesamt hinter den Erwartungen zurück.

Im Segment Business Services entwickelten sich die beiden Unternehmen HY-LINE und Transline deutlich unter Vorjahr und schlechter als erwartet. Durch die schwierige konjunkturelle Lage kam es bei beiden Unternehmen zu einer signifikanten Unterauslastung und damit zu einem spürbaren Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Adjusted EBITDA.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco konnte sich nach einem umfangreichen Turnaround-Programm im Vorjahresvergleich in allen relevanten Kennzahlen wieder deutlich verbessern.



Segmentkennzahlen (vor Konsolidierung) im Überblick

Mio. EUR FY 2024 vorl.(*) FY 2023(**) Veränderung in % bzw. BP(***) Plastics Umsatz 111,8 95,5 +17,1 % Adjusted EBITDA 19,5 11,6 +68,1 % Adjusted EBITDA-Marge in % 17,2 % 12,3 % > 100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 31,0 32,7 -5,2 % Adjusted EBITDA 1,2 1,1 +9,1 % Adjusted EBITDA-Marge in % 3,7 % 3,4 % > 100 BP Business Services Umsatz 63,1 90,4 -30,2 % Adjusted EBITDA 1,3 6,6 -80,3 % Adjusted EBITDA-Marge in % 2,1 % 7,2 % > 100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*) fortgeführte Geschäftsbereiche, bereinigt um die 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra

(**) Kennzahlen des Geschäftsjahres 2023 wurden zur Vergleichbarkeit um die im Jahr 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra bereinigt

(***)BP=Basispunkte

Erwartung von Umsatz und Ergebnis 2025 auf gutem Vorjahresniveau

Für das Jahr 2025 erwartet der Vorstand der Blue Cap mit Blick auf die anhaltend angespannte Wirtschaftslage und die großen geopolitischen Unsicherheiten eine konstante Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf Vorjahresniveau. Die Prognose für die Gruppe liegt entsprechend bei einem Umsatz von 200 – 220 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA Marge von 10,0 -11,0 %.

Der Fokus der Portfolioarbeit wird auf dem Segment Business Services liegen. Insbesondere für die HY-LINE ist eine Anpassung der Organisationsstruktur an das erwartete Umsatzvolumen erfolgt, sowie ein IT-Projekt zur Produktivitätssteigerung in Umsetzung. Durch diese Maßnahmen sind das Unternehmen sowie die Holding zuversichtlich, bereits im Laufe des Jahres 2025 wieder ein auskömmliches Ergebnis zeigen zu können. Bei Transline geht das Management ebenfalls nicht davon aus, kurzfristig durch vertriebliche Maßnahmen den Umsatzrückgang zu kompensieren. Der Fokus liegt damit klar auf Cashflow- und Ertragssteigerung unter den gegebenen Marktbedingungen.

Die Blue Cap verfügt nach den beiden realisierten Verkäufen – unabhängig von der geplanten und voraussichtlich um eine Sonderdividende erhöhten Dividendenzahlung – über hohe finanzielle Reserven und wird in diesem Jahr einen strategischen Fokus auf Portfoliozukäufe setzen.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, erklärt: „Das makroökonomische Umfeld ist auch 2025 herausfordernd und unsere Planung entsprechend konservativ. Dennoch blicken wir optimistisch auf das Jahr, auch aufgrund unseres insgesamt margenstarken und resilienten Portfolios und unserer guten Liquiditätsausstattung. Wir wollen unser Portfolio operativ und durch Akquisitionen weiterentwickeln und damit die Basis für weitere Wertgenerierung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre schaffen“.

Wichtiger Hinweis

Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 11:30 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig und vor Testat. Der Geschäftsbericht 2024 mit den geprüften Zahlen und weiteren Einzelheiten sowie der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich Ende April veröffentlicht.

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf die nokra Optische Prüftechnik und die Neschen Coating GmbH, die im September 2024 bzw. im Oktober 2024 verkauft wurden.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Kunststofftechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de