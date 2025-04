IRW-News: Homerun Resources Inc.: Homerun Resources Inc. ernennt DGWA zum Berater für die europäischen Finanzmärkte

IRW-PRESS: Homerun Resources Inc.: Homerun Resources Inc. ernennt DGWA zum Berater für die europäischen Finanzmärkte

2. April 2025 Vancouver, B.C. / IRW-Press / Homerun Resources Inc. (Homerun oder das Unternehmen) (TSXV: HMR) (OTCQB: HMRFF) (FWB: 5ZE) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die DGWA GmbH (DGWA) mit der Beratung für die europäischen Finanzmärkte beauftragt hat, um die Expansion des Unternehmens in Europa voranzutreiben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Wert des bereits bestehenden Dual-Listings der Stammaktien des Unternehmens an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und München (WKN: A3CYRW) zu maximieren.

Die DGWA wird Homerun dabei unterstützen, mit institutionellen und privaten Anlegern im deutschen Sprachraum Europas (Deutschland, Österreich und die Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern in Verbindung zu treten. Weiters wird die DGWA dazu beitragen, die Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien und Europa sowie seine fortschrittlichen Siliziumdioxidtechnologien, die den Bereich der grünen Energielösungen in Europa revolutionieren, stärker ins Bewusstsein der Investoren zu rücken.

Stefan Müller, CEO der DGWA, sagt dazu:

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Homerun Resources beim Ausbau seiner Präsenz auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen ist angesichts seines Fokus auf fortschrittliche Siliziumdioxidtechnologien und der kürzlich erfolgten Übernahme von Homerun Energy SRL (ehemals Halocell Europe) gut im schnell wachsenden Sektor der grünen Energie positioniert. Mit seiner innovativen Photovoltaiktechnologie auf Perowskit-Basis und strategischen Partnerschaften ist Homerun bereit, einen bedeutenden Beitrag zur europäischen Landschaft der erneuerbaren Energien zu leisten. Wir freuen uns darauf, Homerun dabei zu unterstützen, mit Investoren und Stakeholdern in der DACH-Region und darüber hinaus in Kontakt zu treten und sein Potenzial zur Revolutionierung von Solarenergielösungen zu präsentieren.

Brian Leeners, CEO von Homerun Resources, fügt hinzu:

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DGWA, um unsere Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken. Die Nachfrage nach hochreinem Siliziumdioxid und fortschrittlichen Photovoltaiktechnologien wächst zunehmend und mit der jüngsten Übernahme von Homerun Energy SRL positionieren wir uns an vorderster Front des Wandels. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Expertise in der Perowskit-Solartechnologie und den starken Kontakten der DGWA in der Finanz- und Investment-Community unser Wachstum beschleunigen und innovative, nachhaltige Energielösungen nach Europa bringen können. Durch die enge Zusammenarbeit mit der DGWA wollen wir mit wichtigen Stakeholdern in Kontakt treten und langfristige Werte für unsere Aktionäre schaffen.

Der Vertrag mit der DGWA hat eine Laufzeit von 12 Monaten, beginnend am 1. April 2025, und verlängert sich automatisch nach Ablauf der 12 Monate, es sei denn, eine der Parteien kündigt den Vertrag mindestens 4 Wochen vor Ablauf der 12-monatigen Laufzeit schriftlich.

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung von Homerun vom 17. März möchte Homerun klarstellen, dass Blossom Social Inc. und 1822053 Alberta Ltd (firmiert als Evolux Capital) keine Wertpapiere von Homerun halten.

Über die DGWA GmbH (www.dgwa.org)

Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist eine europäische Investment Banking- und Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs weltweit eine 30-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

Über Homerun (www.homerunresources.com)

Homerun (TSXV: HMR) ist ein vertikal integriertes, führendes Materialunternehmen, das den Bereich der grünen Energielösungen mit fortschrittlichen Siliziumdioxidtechnologien revolutioniert. Als aufstrebende Kraft außerhalb Chinas für hochreine Quarz-(HPQ)-Siliziumdioxid-Innovationen kontrolliert das Unternehmen den gesamten vertikalen Industriemarkt: von der Rohstoffgewinnung bis hin zu hochmodernen Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen. Die duale vertikale Integrationsstrategie des Unternehmens kombiniert:

Hochleistungsmaterialien von Homerun

- Nutzung des robusten Angebots von Homerun an hochreinen Quarzsand- und Quarz-Siliziumdioxid-Materialien, um den nationalen und internationalen Vertrieb von verarbeitetem Siliziumdioxid zu ermöglichen.

- Pionierarbeit bei der abfallfreien thermoelektrischen Reinigung und bei fortschrittlichen Materialverarbeitungstechnologien in Zusammenarbeit mit der University of California - Davis.

Energielösungen von Homerun

- Aufbau der ersten Produktionsstätte Lateinamerikas für Hochleistungs-Solarglas und Pionierarbeit bei neuen Solartechnologien auf Grundlage jahrelanger Erfahrung als Branchenführer bei der Entwicklung von Photovoltaiktechnologien mit Spezialisierung auf Perowskit-Photovoltaik.

- Europäischer Marktführer im Bereich Marketing, Vertrieb und Verkauf von alternativen Energielösungen für den gewerblichen und industriellen Bereich (B2B).

- Kommerzialisierung von Energiemanagement- und Energiekontrollsystemlösungen (Hardware und Software) mit künstlicher Intelligenz (KI) für die Energiegewinnung, die Energiespeicherung und die effiziente Energienutzung.

- Partnerschaft mit dem U.S. Dept. of Energy/NREL bei der Entwicklung des Langzeit-Energiespeichersystems Enduring, das den hochreinen Quarzsand des Unternehmens für die Arbitrage von industrieller Wärme und Elektrizität und die ergänzende Reinigung von Siliziumdioxid verwendet.

Mit sechs Profit-Centern, die im Rahmen der vertikalen Strategie aufgebaut wurden und alle einen wirtschaftlichen Vorteil durch die Nutzung der HPQ-Siliziumdioxid-, Across-, Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen des Unternehmens erlangen, ist Homerun bestens aufgestellt, um auf den wachstumsstarken globalen Märkten der Energiewende Kapital zu erwirtschaften. Alle wesentlichen Meilensteine des 3-Phasen-Entwicklungsplans konnten zeitgerecht erreicht werden, einschließlich des Aufbaus von Regierungspartnerschaften, des Erreichens eines skalierbaren logistischen Marktzugangs und der Sicherung bahnbrechender geistiger Eigentumsrechte in den Bereichen fortschrittlicher Materialverarbeitung und Energielösungen.

Homerun engagiert sich kompromisslos für ESG-Prinzipien und setzt in allen Betrieben die saubersten und nachhaltigsten Produktionstechnologien ein, die gleichzeitig den Menschen in den Gemeinden zugutekommen, in denen das Unternehmen tätig ist. Im Zuge der weiteren Umsatzgenerierung und vertikalen Integration im Jahr 2025 wird das Unternehmen weiterhin Shareholder Value durch die strategische Umsetzung seines Plans im Rahmen der unaufhaltsamen globalen Energiewende schaffen.

Für das Board of Directors von

Homerun Resources Inc.

Brian Leeners

Brian Leeners, CEO & Direktor

brianleeners@gmail.com / +1 604-862-4184 (WhatsApp)

Tyler Muir, Investor Relations

info@homerunresources.com / +1 306-690-8886 (WhatsApp)

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79101

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79101&tr=1

