IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum meldet Ausübung von Warrants sowie Verträge mit Adelaide Capital Markets und Milestone Capital Partners über Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum meldet Ausübung von Warrants sowie Verträge mit Adelaide Capital Markets und Milestone Capital Partners über Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen

1. April 2025 / IRW-Press / CALGARY, ALBERTA - Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) (das Unternehmen oder Horizon) freut sich bekannt zu geben, dass insgesamt 9.160.000 Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,075 $, die am 1. März bzw. am 28. März 2025 verfallen sollten, ausgeübt worden sind. Der Erlös aus der Ausübung, den das Unternehmen erhielt, belief sich auf insgesamt 687.000 $. Es befinden sich nun 55.893.364 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf.

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange einen Beratervertrag mit Adelaide Capital Markets Inc. (Adelaide) abgeschlossen hat, welchem zufolge Adelaide dem Unternehmen für einen Zeitraum von vier Monaten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen in Nordamerika erbringen wird, der jeweils um einen Monat verlängert werden kann. Adelaide ist eine in ganz Kanada tätige Full-Service-Investor-Relations-Firma mit Kunden auf der ganzen Welt. Im Rahmen der zu erbringenden Dienstleistungen wird Adelaide das Management des Unternehmens in Sachen Werbung, Marketing, PR-Strategien und die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens bei Investoren durch das Netzwerk von Adelaide beraten. Adelaide steht in keinerlei Nahverhältnis zum Unternehmen und hält keine Anteile am Unternehmen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Adelaide ein Beratungshonorar von 10.000 $ pro Monat zu zahlen und 80.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ pro Stammaktie zu gewähren. Die Aushandlung des Beratervertrags mit Adelaide erfolgte zu marktüblichen Bedingungen. Die Optionen werden in gleichen Tranchen am 24. Mai 2025, 24. August 2025, 24. November 2025 und 24. Februar 2026 zugeteilt und haben eine maximale Laufzeit von fünf Jahren. Der Vertrag mit Adelaide steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange einen Beratervertrag mit Milestone Capital Partners - FZCO (Milestone) abgeschlossen hat, welchem zufolge Milestone dem Unternehmen für einen Zeitraum von 30 Tagen Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen in Europa erbringen wird. Im Rahmen der zu erbringenden Dienstleistungen wird Milestone das Management des Unternehmens in Sachen Werbung, Marketing, PR-Strategien und die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens bei Investoren durch das Netzwerk von Milestone in den europäischen Märkten beraten. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Milestone ein Beratungshonorar in Höhe von 120.000 zu zahlen, das bei Leistungsbeginn fällig wird. Die Aushandlung des Beratervertrags mit Milestone erfolgte zu marktüblichen Bedingungen. Der Vertrag mit Milestone steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über HORIZON

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und das Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke, CFO and Vice President Finance, +1 403 973-2900, Ian.habke@horizon-petroleum.com

Adelaide Invest & Consulting, +49 421 175 40 174, contact@Adelaideinvest.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79099

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79099&tr=1

