Ein Meer an Rot auf den Aktienmärkten

Tag eins unter neuem Zollregime

OPEC+ kämpft um Einigkeit

Wirtschaftsdaten nur sekundär

Während im Weißen Haus der "Tag der Befreiung" gefeiert wurde, spielte sich an den Märkten eine andere Story ab. Ein Minus von 5 % im S&P 500, ein Einbruch des Nasdaq um 6 %, Schwäche bei US-Renditen auf breiter Front und ein US-Dollar unter Abgabedruck. Apple verzeichnete mit mehr als -9 % sogar den stärksten Einbruch seit März 2020. Bereits Stunden zuvor schlossen die europäischen Börsen tief im Negativen. Auch die Rohstoffmärkte gaben aus Angst vor einer globalen Rezession deutlich nach. Welche Auswirkungen die Zolllawine aus den USA am Ende aber tatsächlich haben wird, steht noch in den Sternen. Manche Beobachter gehen weiterhin davon aus, dass Trump die Zölle rasch wieder senken wird, sollten andere Staaten zu umfassenden Zugeständnissen bereit sein. Dagegen spricht jedoch, dass der US-Präsident regelmäßig betont, die zu erwartenden Zolleinnahmen zur Budgetsanierung und Finanzierung von Steuersenkungen heranziehen zu wollen. Aus dem Weißen Haus wird wohl auch in den nächsten Tagen dazu wenig Neues zu erwarten sein. Als wäre dies nicht schon Unsicherheit genug, scheinen auch die weiteren Schritte der US-Notenbank unter Beobachtern zunehmend unklar. Morgan Stanley teilte seinen Kunden gestern mit, dass man in diesem Jahr keine weiteren Zinssenkungen mehr erwarte. Dies steht in krassem Gegensatz zur Ansicht der Schweizer UBS. Dort sieht man die Federal Reserve unter Zugzwang und erwartet nun satte vier Zinssenkungen bis Ende des Jahres. Gewiss scheint aus heutiger Sicht wohl nur, dass die Weltwirtschaft und der globale Handel angesichts des neu aufflammenden US-Protektionismus spürbar unter Druck geraten werden.Inmitten des gestrigen Abverkaufs an den weltweiten Börsen ging eine Nachricht fast unter. Die wichtigsten erdölexportierenden Länder der Welt entschieden sich, die globale Ölproduktion ab Mai massiv auszudehnen. Die tägliche Fördermenge soll dann um 411.000 Barrel ausgedehnt werden. Das entspricht dem Dreifachen der ursprünglich geplanten Menge. Während die Entscheidung mit Blick auf den ohnehin unter Druck stehenden Ölpreis seltsam anmutet, war laut Berichten vor allem der Unmut Saudi-Arabiens über die nicht vorhandene Disziplin anderer Ölexporteure ausschlaggebend für den jetzigen Schritt. Denn seit Monaten halten sich Länder wie Kasachstan oder der Irak nicht an die vereinbarten Fördergrenzen der OPEC+-Staaten und untergraben damit aus Sicht der Saudis die Marktmacht der Organisation. In Riad scheint man auf die Hoffnung zu setzen, dass ein Preiskrieg die Staaten zum Einlenken bewegt und sich der Ölpreis auf absehbare Zeit wieder erholt.An diesem Freitag stehen zwar mit dem US-Arbeitsmarktbericht wichtige Wirtschaftsdaten an, wie viel Aussagekraft diese aber für den weiteren Konjunkturverlauf haben, steht auf einem anderen Blatt. Aufmerksam hinhören werden Marktteilnehmer hingegen bei der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell heute Abend europäischer Zeit. Bis vor Kurzem stellte der Notenbank-Chef noch den temporären Charakter der US-Zölle auf die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Spannend wird nun sein, inwiefern sich das Narrativ angesichts der jüngsten Zolleskalation verändert und ob Powell eher die Inflationsrisiken oder die Wachstumsrisiken hervorheben wird.