Qiagen erhöht nach besser als erwartetem Quartal Gewinnprognose

VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Qiagen ist besser ins Jahr gestartet als erwartet und wird für den Gewinn zuversichtlicher. So stieg der Umsatz im ersten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um fünf Prozent auf rund 483 Millionen US-Dollar (gut 440 Mio Euro), wie das im Dax notierte Unternehmen am Sonntag im niederländischen Venlo mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus sieben Prozent betragen. Das Unternehmen selbst hatte ein währungsbereinigtes Wachstum von drei Prozent als Ziel ausgegeben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich bei mindestens 0,55 US-Dollar liegen, verglichen mit der vorher kommunizierten Prognose von rund 0,50 Dollar. Qiagen erhöhte daher für 2025 seinen Ausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie und erwartet nun 2,35 Dollar, nach zuvor in Aussicht gestellten 2,28 Dollar. Das Ziel, die operative Marge auf über 30 Prozent zu steigern, bekräftigte das Unternehmen./nas/zb