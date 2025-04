Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe in Italien

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises vergrößert ihre Flotte. Zwei Schiffsneubauten sind bestellt worden, wie das zum US-amerikanischen Carnival-Konzern gehörende Unternehmen mit Sitz in Rostock mitteilte. In der Mitteilung ist von einer Milliarden-Investition die Rede. Die Flotte wachse damit von 11 auf 13 Schiffe.

Die baugleichen Schiffe mit 2.100 Gästekabinen sollen demnach von den Fincantieri-Werften in Italien gefertigt werden. Der Vertrag sei vorbehaltlich der Finanzierung geschlossen worden. Die Indienststellung sei für Frühjahr 2030 und Winter 2031/2032 geplant. Aida Cruises, nach eigenen Angaben der Marktführer bei Kreuzfahrten in Deutschland, baue so seine Position im Kreuzfahrtmarkt weiter aus und reagiere auf die starke Nachfrage.

Die neuen Schiffe können den Angaben zufolge mit LNG betrieben werden. Perspektivisch würden sie auch auf künftige Bio- und E-Fuels vorbereitet sein./ili/DP/mis