S&P 500® - Explosive Indikatorensignale

Seit vielen Jahren begleitet uns der Langfristchart des S&P 500® als ein absoluter Schlüsselchart auf der Aktienseite. Der Jahresausblick 2025 stellte dabei keine Ausnahme dar. Wenngleich der Basisaufwärtstrend der letzten 15 Jahre weiterhin absolut intakt ist, hat ein „Überrollen“ bei 6.000 Punkten stattgefunden. Zuletzt hatte sich das Aktienbarometer immer wieder mit diesem Level auseinandergesetzt, ehe es nun zu einer deutlichen Korrektur kam. Letztere hinterlässt mittlerweile auch im Verlauf der quantitativen Indikatoren tiefe Spuren. So hat der RSI gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Noch dramatischer ist die Lage beim MACD. Auf Monatsbasis hatte der Trendfolger zu Jahresbeginn den höchsten Stand der Historie erreicht und war gleichzeitig aus dem Regressionskanal seit Mitte der 1990er-Jahre nach oben ausgebrochen. Beide Weichenstellungen negiert der S&P 500® gerade. So müssen Anlegerinnen und Anleger ein negatives MACD-Schnittmuster bzw. einen Rückfall in den beschriebenen Regressionskanal auf dem Radarschirm haben (siehe Chart) – das ultimative Warnsignal aus unserem Jahresausblick. Die nächsten Unterstützungen bestehen bei 5.119 bzw. 4.819 Punkten.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.