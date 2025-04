Traton warnt vor Aufschub von Lkw-Bestellungen in den USA

Die VW-Tochter Traton hat einem Analysten zufolge davor gewarnt, dass in den USA Lkw-Bestellungen aus Angst vor einer weltweiten Rezession aufgeschoben werden.

Dies sei am Montag in einer Telefonkonferenz mit Investoren gesagt worden, heißt es in einer Mitteilung der Experten von Bernstein Research. Traton erwarte ein Schrumpfen des Marktes in Nordamerika um zehn Prozent, sogar schon vor den Auswirkungen von Zöllen oder einer möglichen Rezession. Der Lkw-Hersteller rechne zudem im ersten Quartal mit einem deutlichen Rückgang der Margen, was auf einen Volumenrückgang zurückzuführen sei. Dennoch sei die Auftragslage in Europa positiv und die Produktion erhöht worden.

Traton war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.