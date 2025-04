Stern in 2D - Warum Mercedes-Benz sein Markenlogo verändert

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat sein Markenlogo überarbeitet. In Druckprodukten und digitalen Anwendungen erscheint der Stern nun als 2D-Variante entweder in Schwarz oder in Weiß, wie eine Sprecherin mitteilte. Hauptziel des neuen Designs sei Vereinfachung gewesen. Das Markensymbol sei zeitgemäßer und bleibe unverkennbar. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

An den Autos selbst ändert sich hingegen nichts: Die 3D-Version bleibe als physisches Objekt auf Fahrzeugen erhalten, aber auch als architektonisches Element bei Veranstaltungen und Messen, sagte die Sprecherin.

Nicht ganz neue Idee

Aufgrund des größeren Kontrasts könne der Stern direkt auf Bildern und anderen farbigen Hintergründen platziert werden. So könne auch stärker auf die Hintergrundfarbe Schwarz verzichtet werden, hieß es zum neuen Design. Zuletzt erschien der Stern in einer 3D-Version in Silber mit schwarzem Hintergrund.

"Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt verpassen wir unserem Corporate Design ein größeres Update", teilte die Sprecherin mit. Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Eine 2D-Variante hatte es der Sprecherin zufolge bereits 2007 gegeben./rwi/DP/men