EQS-News: More Impact AG stellt Z-Boxx als innovatives Produkt zur Rauchentwöhnung vor

More Impact AG stellt Z-Boxx als innovatives Produkt zur Rauchentwöhnung vor



More Impact AG stellt Z-Boxx als innovatives Produkt zur Rauchentwöhnung vor

Frankfurt, 09.04.2025 – Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, und ihre 100%ige Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH („Braingate“) stellen die Z-Boxx am Markt vor. Damit integriert Braingate ihre patentierte Inhalator-Technologie in ein marktfähiges Produkt. Die Z-Boxx ermöglicht Rauchern eine schrittweise Nikotinentwöhnung, ohne dabei auf das Raucherlebnis verzichten zu müssen. Die Z-Boxx trägt damit aktiv zur Gesundheitsverbesserung bei und entlastet durch Abfallvermeidung zudem signifikant die Umwelt. Die umfassende Markteinführung des innovativen Produkts ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Die Z-Boxx basiert auf einer innovativen, patentgeschützten Filter- und Verdampfungstechnologie, die Tabak erhitzt statt verbrennt. Dabei kann die tatsächliche Nikotinzufuhr reguliert werden, so dass mit der Z-Boxx eine kontinuierliche Verminderung der Nikotinaufnahme durch den Raucher erreicht werden kann – bis hin zur vollständigen Nikotinabstinenz. Zudem entstehen keine typischen Verbrennungsprodukte wie Teer oder Kohlenmonoxid. Die Wirkweise der Z-Boxx setzt somit unmittelbar bei den größten gesundheitsschädlichen Aspekten des Rauchens an. Trotzdem bleibt das Rauchererlebnis aber authentisch im Geschmack.

Durch die Z-Boxx werden zudem im Vergleich zu Einweg-E-Zigaretten oder klassischen Tabakprodukten keine umweltschädlichen Filterabfälle produziert, da filterlose Zigaretten verwendet und Schadstoffe herausgefiltert werden. Laut WHO landen jedes Jahr weltweit schätzungsweise 4,5 Billionen Zigarettenfilter in der Umwelt.Auch lässt sich der Akku der Z-Boxx flexibel herausnehmen und wiederaufladen, wodurch Elektromüll deutlich reduziert wird.

Dr. Karsten Behlke, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH: „Die Z-Boxx kombiniert das traditionelle Raucherlebnis mit einer effektiven Nikotinentwöhnung. Dank der patentierten Technologie filtert das Gerät gezielt schädliche und umweltbelastende Stoffe heraus. Mit der Z-Boxx wird somit der Weg zu einem gesünderen Lebensstil in der Gesellschaft bereitet.“

Über dieMoreImpactAG



Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

Kontakt – Investor & Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

moreimpact@edicto.de

