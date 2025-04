Trump unterzeichnet Verordnung zur Förderung von Kohle in den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag (Ortszeit) eine Verordnung zur Förderung der Kohleproduktion in den USA unterzeichnet.

"Wir bringen eine Industrie zurück, die aufgegeben wurde. Wir werden den Bergleuten wieder Arbeit bringen", sagte Trump im Weißen Haus vor etwa drei Dutzend Bergleuten. Nach Angaben der Energiebehörde Energy Information Administration erzeugen Kohlekraftwerke weniger als 20 Prozent des Stroms in den USA, ein Rückgang gegenüber 50 Prozent im Jahr 2000, da unter anderem Fracking die Erdgasproduktion in die Höhe getrieben hat. Auch das Wachstum der Solar- und Windenergie hat den Einsatz von Kohle reduziert. Trump war mit dem Versprechen angetreten, die Energieproduktion zu steigern, und hat seit seinem Amtsantritt versucht, Energie- und Umweltvorschriften abzubauen. Wegen der vielen Rechenzentren für künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge und Kryptowährungen ist die Stromnachfrage in den USA zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder gestiegen.

