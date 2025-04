Börse Frankfurt-News: 25 Jahre ETFs in Europa: Neue Services im Xetra-Handel

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Am 11. April 2000 führte die Deutsche Börse den ETF-Handel in Europa ein. 2025 ist das ETF-Segment mit einem Rekordquartal ins Jubiläumsjahr gestartet. Dazu kommen einige Maßnahmen, die insbesondere privaten Anlegerinnen und Anlegern zu Gute kommen: reduzierte ETF-Abwicklungsentgelte und ein innovatives Handelsangebot sowie kostenlose Realtime-Preise.

11. April 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Deutsche Börse feiert heute das 25-jährige Bestehen von Exchange Traded Funds (ETFs) in Europa. Am 11. April 2000 führte die Deutsche Börse als erste Börse Europas den Handel mit ETFs ein und setzte damit einen Meilenstein in der Finanzindustrie. Seit dem Handelsstart der ersten beiden Produkte in Europa, zwei ETFs auf europäische Aktienindizes der STOXX-Indexfamilie, hat sich der Markt für ETFs rasant weiterentwickelt. Heute können Anleger*innen auf Xetra aus über 2.400 ETFs auswählen, dem größten Angebot börsengelisteter ETFs in Europa.

Zum Start ins Jubiläumsjahr verzeichnete das ETF-Segment der Deutschen Börse das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte. Mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von 28,5 Milliarden. Euro in den ersten drei Monaten des Jahres lag der Umsatz um 61,3 Prozent über dem Monatsdurchschnitt des Vorjahres (17,7 Mrd. Euro). Damit bleibt Xetra der führende börsliche Handelsplatz für ETFs in Europa.

"25 Jahre nach dem Start von ETFs in Europa blicken wir auf eine der größten Erfolgsgeschichten der Finanzindustrie zurück. ETFs haben sich in dieser Zeit zu einem der bedeutendsten Anlageprodukte entwickelt und etablieren sich zunehmend als Baustein der privaten Altersvorsorge und des langfristigen Vermögensaufbaus", sagt Stephan Kraus, Leiter des ETF- und ETP-Segments der Deutschen Börse. "Mit unserem neuen Maßnahmenpaket tragen wir weiter zur Effizienzsteigerung und Transparenz des ETF-Handels auf Xetra bei."

Reduzierung der ETF-Abwicklungsentgelte erhöht Kosteneffizienz im börslichen Handel

Zur Steigerung der Nachhandelseffizienz hat die Deutsche Börse gemeinsam mit Clearstream, dem Nachhandelsdienstleister der Gruppe Deutsche Börse, eine signifikante Reduzierung der Abwicklungsentgelte für zentral geclearte ETF-Transaktionen auf Xetra umgesetzt. Damit profitieren Handelsteilnehmer ab dem 1. Mai 2025 von deutlichen Kostenvorteilen in der Abwicklung ihrer börslichen ETF-Geschäfte. Ziel dieser Maßnahme ist eine weitere Stärkung des börslichen ETF-Handels entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als führender Anbieter von Nachhandelsinfrastrukturen unterstützt Clearstream das ETF-?-kosystem von der Emission bis zur Abwicklung und Verwahrung sowie Order-Routing-Dienstleistungen für internationale sowie lokale ETFs, einschließlich der Abwicklung in der TARGET2-Securities-Umgebung.

Innovatives Handelsangebot für Privatanleger setzt neue Maßstäbe

Darüber hinaus hat die Deutsche Börse im März ein neues Angebot für Privatanleger*innen auf Xetra gestartet. Dieses bietet automatische Preisverbesserungen gegenüber den Xetra-Referenzmarktpreisen beim ETF-Handel. Durch eine neue Market Maker-Rolle, die gezielt Liquidität für Privatanleger*innen im Xetra-Orderbuch bereitstellt, erhalten Privatanlegerorders Preisverbesserungen oder werden mindestens zum aktuellen Xetra-Preis ausgeführt. Zusätzlich wurden die Transaktionsentgelte für diese Ausführungen reduziert, wovon auch Anleger*innen profitieren können. Voraussetzung ist die Teilnahme der Bank/des Brokers am neuen Service. Seit Start haben bereits Privatanlegerorders in ETFs mit einem Ordervolumen von über 300 Mio. Euro von Preisverbesserungen profitiert. Das Angebot gilt auch für alle auf Xetra handelbaren Aktien.

Kostenfreie Marktdaten mit Xetra-Preisen in Echtzeit

Ergänzt wird der neue Privatanleger-Service durch ein kostenfreies Realtime-Angebot mit Orderbuchtiege der zehn besten Geld/Brief-Limite, sogenanntes Level 2-Marktdatenangebot, auf der Marktwebseite der Deutschen Börse unter boerse-franlfurt.de, das anlässlich des 25-jährigen ETF-Jubiläums freigeschaltet wurde. Ab sofort erhalten registrierte Privatanleger*innen nach Login Zugang zu unbegrenzten Xetra-ETF-Kursdaten im Echtzeit-Push-Verfahren.

Das Angebot umfasst neben den besten Geld- und Briefkursen Echtzeit-Daten zur Orderbuchtiefe aller auf Xetra gehandelten ETFs und ETPs. Das neue Marktdatenangebot steht auch interessierten Banken, Brokern und Finanzdienstleistern für eine Integration in ihre Services zur Verfügung.

Xetra-Preise ab sofort in Realtime auf boerse-frankfurt.de

