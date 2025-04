DAX-FLASH: Leitindex winkt kleines Wochenplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer wilden Börsenwoche dürfte der Dax mit leichtem Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit 20.743 Punkten rund 0,9 Prozent höher als am Vortag. Angesichts der Kurskapriolen der vergangenen Tage infolge des von den USA losgetretenen Handelskriegs ist die Bewegung beruhigend gering.

Am Montag war der Dax zeitweise bis auf 18.489 Punkte eingebrochen und hatte damit seine kompletten Jahresgewinne abgegeben, nachdem sich die Hoffnung auf eine Ebbe in der US-Zollflut über das Wochenende nicht realisiert hatte. Es folgte ein Auf und Ab und am Vortag dann ein Sprung bis auf 21.300 Punkte, nachdem der US-Präsident Donald Trump die Zölle für alle Länder bis auf China zunächst ausgesetzt hatte.

Dieses Niveau konnte der Dax zwar nicht halten, mit der aktuellen Indikation deutet sich dennoch ein kleines Wochenplus an - nach einem zwischenzeitlichen Abschlag von mehr als 10 Prozent./ag/zb