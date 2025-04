Dax höher erwartet - Zölle und Commerzbank im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent schwächer bei 20.374,10 Punkten geschlossen. Neben der sich weiter drehenden Spirale aus US-Zöllen und chinesischen Gegenzöllen bereitete Anlegern zum Wochenschluss der Vertrauensverlust in die US-Wirtschaft Sorgen.

Am Montag will US-Präsident Donald Trump weitere Details zu den Zöllen im Halbleitersektor bekanntgeben. Bei verschärften Zollbestimmungen der USA für Importprodukte bleiben elektronische Geräte wie Smartphones und Computer nur vorübergehend verschont. Das stellte US-Handelsminister Howard Lutnick am Sonntag klar. Demnach sollen diese vielfach aus China eingeführten Produkte gesonderten Zöllen unterliegen, die unter die Rubrik Halbleiter fallen. Diese Abgaben würden möglicherweise in einem oder zwei Monaten verhängt.

Auf der Unternehmensseite wird das Bundeskartellamt am Montag voraussichtlich seine Entscheidung über den Einstieg der italienischen Unicredit bei der Commerzbank verkünden. In den USA beginnt unterdessen der Kartellprozess gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Zudem legt mit Goldman Sachs eine weitere US-Großbank ihre Bilanz für das erste Quartal vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 20.374,10

EuroStoxx50 4.787,23

EuroStoxx50-Future 4.724,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 40.212,71 +1,6%

Nasdaq

S&P 500 5.363,36 +1,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 34.247,81 +2,0%

Shanghai 3.266,81 +0,9%

Hang Seng 21.432,71 +2,5%

(Bericht von Zuzanna Szymanska.