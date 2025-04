EQS-News: GEA schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien

GEA schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab



Düsseldorf, 14. April 2025 – GEA hat sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund 400Mio.EUR erfolgreich abgeschlossen. Die erworbenen Aktien werden eingezogen. Erneut war das Programm mit einer attraktiven Nachhaltigkeitskomponente verknüpft.

Angesichts ihrer starken Bilanz und der erheblichen Verbesserung wesentlicher Finanzkennzahlen hatte GEA das Programm am 7. November 2023 angekündigt. Zwischen dem 09. November 2023 und 11. April 2025 wurden insgesamt 9.529.412 Aktien über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht rund 5,53% des aktuell von der Gesellschaft insgesamt gehaltenen Grundkapitals.

Im Zuge des Programms wurden die Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 41,98 EUR erworben. Die zurückgekauften Aktien sind weder dividenden- noch stimmberechtigt. GEA wird alle zurückgekauften Aktien mit Beendigung des Programms und nach Abschluss der am 30. April 2025 stattfindenden Hauptversammlung einziehen.

„Der erfolgreiche Abschluss des jüngsten Aktienrückkaufprogramms spiegelt unser Vertrauen in die guten Entwicklungsperspektiven von GEA wider. Es unterstreicht unser Bekenntnis zu profitablem Wachstum und langfristiger Wertsteigerung,“ so Bernd Brinker, Chief Financial Officer von GEA.

Bereits zum zweiten Mal hat GEA sein Aktienrückkaufprogramm mit einer Nachhaltigkeitskomponente verknüpft. Mit einem Gesamtbetrag von 400.000 EUR spendet GEA einen Teil der garantierten Outperformance an die Organisationen Viva con Agua und UNICEF Deutschland. GEA war 2023 das erste deutsche Unternehmen, das einen Aktienrückkauf mit einer Nachhaltigkeitsinitiative verbunden hatte. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Kaufpreis der Aktien von GEA und ihrem volumengewichteten Durchschnittskurs im Ausführungszeitraum.

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

