Birmingham ächzt unter Müllbergen wegen Tarifstreits

BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Seit Wochen leiden die Menschen in Birmingham unter wachsenden Müllbergen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Wegen eines Tarifstreits zwischen der Gewerkschaft Unite und der Stadtverwaltung türmen sich die Säcke in den Straßen der zweitgrößten Stadt Großbritanniens. Berichten zufolge breitet sich Ungeziefer wie Ratten und Kakerlaken aus.

Die Stadtverwaltung versuche, so viel Müll wie möglich einsammeln zu lassen, sagte ein zuständiger Mitarbeiter der BBC. Recycling und Gartenabfälle werden demnach aber erst wieder nach Ende des Streiks abgeholt.

Unangenehm für Regierungspartei Labour

Hoffnungen auf ein Ende des Streiks zerschlugen sich in dieser Woche, als Gewerkschaftsmitglieder ein Angebot der Stadt ablehnten. Bei dem Streit geht es um die geplante Abschaffung einer qualifizierten Position als Waste Recycling and Collection Officer, die bislang Mitarbeitern Möglichkeiten zum Aufstieg und bessere Bezahlung bot. Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden.

Für die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer ist die Müllkrise in der ebenfalls von Labour geführten Stadt unangenehm. In wenigen Wochen stehen in Teilen Englands Kommunalwahlen an. Zwar wird in Birmingham nicht gewählt, doch die auch von finanziellen Schwierigkeiten geplagte Kommune bietet Angriffsfläche im Wahlkampf./cmy/DP/men