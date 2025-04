EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Vielversprechender Jahresauftakt, strategische Partnerschaften, neue Projekte

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Vielversprechender Jahresauftakt, strategische Partnerschaften, neue Projekte

Borna, den 15. April 2025: Die ARI Motors Industries SE Unternehmensgruppe („ARI Motors“) startet mit positiven Ergebnissen im ersten Quartal und wegweisenden Entwicklungen in mehreren Geschäftsbereichen in das Geschäftsjahr 2025.

Wichtige Kennzahlen des operativen Geschäfts

Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen konnte ARI Motors im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 1,3 Millionen EUR erwirtschaften, was in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Das Ergebnis vor Steuern konnte dabei im Vergleich zum Vorjahr (-60 TEUR) deutlich verbessert werden und erreichte die Gewinnzone. Der Auftragsbestand zum 31.03.2025 lag bei 184 Fahrzeugen.

Besonders erfreulich entwickelten sich die Kundenanfragen/Interessenten, gemessen an den Fahrzeugkonfigurationen auf der Website des Unternehmens. Diese konnten in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1.121 um über 25 Prozent auf 1.427 gesteigert werden.

Darüber hinaus wurde die Auslieferung des im Juli 2024 erhaltenen Großauftrags (siehe Ad-hoc vom 16.07.2024) aus dem Bereich Immobilien / Hausverwaltungen im laufenden Monat gestartet, wodurch der zu Grunde liegende Umsatz in Höhe von 917.825 EUR positive Impulse für das aktuelle, zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres liefern wird.

Auf Jahressicht geht die Geschäftsführung von ARI Motors davon aus, Umsatz und Ertrag erneut signifikant steigern zu können und damit ein weiteres Mal das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erwirtschaften zu können.

Marktumfeld

Zum 1. Januar 2025 waren in Deutschland 1.651.643 batterieelektrische Pkw zugelassen, was einem Anteil von 3,35% am Gesamtbestand entspricht. Dabei wächst der Bestand an Elektroautos mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 50% seit 2008 kontinuierlich. Das beweist auch der Marktanteil batterieelektrischer Pkw an den Neuzulassungen in Deutschland, der im Kalenderjahr 2024 bei 13,5 Prozent lag.

Mit 381.000 neu zugelassenen Elektroautos war Deutschland 2024 der zweitgrößte Markt in Europa. Überholt wurde Deutschland dabei von Frankreich, wo 2024 zirka 487.000 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wurden. Hintergrund für den Wechsel an der Spitze der europäischen Neuzulassungen war das Auslaufen der Umweltprämie („Innovationsprämie“) in Deutschland Ende 2023. Dahingegen wurden die staatlichen Förderungen in Frankreich weiter ausgebaut (Stichwort: „Sozialleasing-Ansatz“).

Die staatliche Förderung für Elektroautos in Deutschland hat sich stark gewandelt. Während direkte Zuschüsse für Privatpersonen entfallen sind, bieten steuerliche Vorteile und regionale Programme weiterhin Anreize, insbesondere für Unternehmen und bestimmte Fahrzeugklassen. Leichte Elektrofahrzeuge der Klasse L7e, wie sie von ARI Motors angeboten werden, waren bisher vom Umweltbonus ausgeschlossen. Es gibt jedoch zahlreiche regionale Förderprogramme, die auch nach wie vor Bestand haben:

In Berlin können bis zu 5.000€ im Rahmen des Programms „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ (WELMO) beantragt werden.

In München beträgt die Förderung 25% des Kaufpreises, maximal 3.500€, gültig bis zum 31. Dezember 2025.

Weitere Förderungen existieren in Bundesländern wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

Strategische Partnerschaften im Bereich Leasing

Schließlich stimuliert die jüngst geschlossene Partnerschaft mit Yareto im Bereich Leasing der ALD Automotive und der Santander Bankengruppe den Absatz des erfolgreich in den Markt eingeführten ARI Bruni spürbar. Das Angebot, das Fahrzeug mit einer monatlichen Rate von 99 EUR für die Laufzeit von 36 Monaten und einer Anzahlung von 999 EUR leasen zu können wird vom Markt sehr gut angenommen und die Geschäftsführung der ARI Motors Industries SE erwartet hierdurch den Verkauf von zusätzlich 20 bis 25 Fahrzeugen pro Monat, was jährlichen Verkäufen von 240 bis 300 Fahrzeugen entspricht. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zu den 274 insgesamt in 2024 verkauften Fahrzeugen, so wird das immense Potential für dieses und die folgenden Geschäftsjahre offensichtlich.

Strategische Partnerschaft im Bereich PV-Module

Aktuell entwickelt ARI Motors zusammen mit der OPES Solutions GmbH aus Schönefeld bei Berlin ein Fahrzeug, das mit 5 PV-Modulen ausgestattet ist, um täglich bis zu 30 km energieautark zurücklegen zu können. Das Fahrzeug soll zur Eröffnung der neuen Solarfabrik in Zwenkau, das weniger als 20 km von Borna entfernt liegt, vorgestellt werden. Die Produktionskapazität liegt bei jährlich mehreren hunderttausend Fahrzeugen, die mit speziell entwickelten Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden können. Die Eröffnung wird voraussichtlich in Anwesenheit von Ministerpräsident Michael Kretschmer erfolgen.

Förderprogramme mit starken Partnern

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der im MDAX notierten HELLA GmbH & Co. KGaA zur Entwicklung von LED-Displays, die auf großflächigeren Fahrzeugen Werbung, Logos oder besondere Angebote anzeigen können, wird bis Ende kommenden Monats (Mai 2025) ein erster, funktionierender Prototyp fertiggestellt werden können, der dann auf einschlägigen Messen vorgestellt wird. ARI Motors und Hella werden damit die ersten Unternehmen sein, sie eine solche Technik anbieten können.

Darüber konnte ein weiteres Förderprojekt gewonnen werden, in dessen Rahmen im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31.12.2026 ein aus Kunststoff bestehender Antriebsmotor entwickelt werden soll, der im Vergleich zu herkömmlichen Motoren deutlich leichter sein wird. ARI Motors gehört hierbei zu einer Reihe von namhaften Unternehmen und Institutionen, wie beispielsweise der Technischen Universität München (TUM), dem 1962 gegründeten Kunststoffhersteller Werner Bauser GmbH, der Schwarz Elektromotoren GmbH oder der Evonik Operations GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ebenfalls börsennotierten Evonik Industries AG.

Geplante Erweiterung der eigenen Produktionsstätten

Um die Produktions- und Umsatzkapazität entsprechend der Unternehmensentwicklung weiter zu steigern, wurden erste Entwürfe für den Bau einer neuen Produktionsstätte fertiggestellt. Der Spatenstich für das 1,8 Millionen EUR teure Projekt soll bis Ende August erfolgen, um die beantragten und bewilligten Fördergelder in Höhe von 40 Prozent der Baukosten vom Bundesland Sachsen zu erhalten. Die neue Anlage schafft 25 Arbeitsplätze und ermöglicht die Bearbeitung von 500 Fahrzeugen pro Jahr, was bei einem durchschnittlichen Fahrzeugwert von 17.500 EUR einem Umsatzpotential von 8.750.000 EUR entspricht.

Thomas Kuwatsch: „Die neue Produktionsstätte auf einem 7.124 qm Grundstück beinhaltet neben der eigentlichen Produktion großzügige Lagerflächen sowie einen Bürokomplex und bietet damit eine perfekte Ergänzung zu unserer Manufaktur in Říčany bei Prag (Tschechien). Darüber hinaus ist das Bauprojekt genau auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet und bietet die ideale Grundlage für die Nutzung der im Rahmen der Förderprogramme gewonnen Daten im Bereich Kunststoffmotor, Anbau von Solarmodulen und LED-basierten Werbeflächen. Nicht zuletzt könnte die neue Anlage auch der Modifizierung und Auslieferung der neuen Personenfahrzeuge dienen und damit die Kapazität und den Umsatz weiterhin erhöhen.“

