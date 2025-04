Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 15.04.2025 / 11:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 15.04.2025 Kursziel: 143,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Geschäftsjahr 2024 mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis Wie bereits seit Jahren gewohnt konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA auch 2024 wieder sämtliche Ziele erreichen oder übertreffen. Mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ertrag, einer kräftigen Steigerung des um Sonder- und Abgrenzungseffekte bereinigten Free Cashflow auf 86,0 Mio. Euro und einem ROCE von starken 18,3 Prozent zeigten sich die Oldenburger auch im vergangenen Geschäftsjahr quasi unbeeindruckt von den schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und mit einer Cash-Position von 150,3 Mio. Euro, keinen Bankverbindlichkeiten und einer Eigenkapitalquote von 59,1 Prozent präsentieren sich auch die Bilanzverhältnisse grundsolide. Die erfolgreiche Entwicklung basierte dabei auch 2024 maßgeblich auf dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent des Konzernumsatzes entfallen. Als europäischer Marktführer verfügt CEWE hier über eine hervorragende Marken- und Marktpositionierung als innovationsstarker Premium-Anbieter. Der Bestseller ist und bleibt dabei das CEWE FOTOBUCH, das mit über 92 Millionen verkauften Exemplaren seit der Markteinführung im Jahr 2005 das erfolgreichste Fotobuch in Europa darstellt. Das hohe Maß der Kundenorientierung, die sich auch in der pünktlichen Auslieferung der immer knapper vor Weihnachten eingehenden Bestellungen widerspiegelte, wurde mit einem weiteren Anstieg des Net Promoter Score als Maßgröße für die Kundenzufriedenheit von bereits sehr guten 62,3 auf 62,9 honoriert. Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck zeigen sich mit ihren optimierten Strukturen insgesamt ebenfalls gut aufgestellt und erwirtschaften nunmehr bereits seit vier Jahren positive EBIT-Beiträge. Wir sind überzeugt, dass sich die Nachfrage nach individuellen Fotoprodukten aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts auch künftig unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konsumstimmung verhält. In Verbindung mit dem Trend zur Premiumisierung, kontinuierlichen Effizienzsteigerungen und Skaleneffekten sollte das Fotofinishing und damit CEWE insgesamt hiervon weiterhin profitieren. Positive Impulse versprechen wir uns dabei auch von der neuen CEWE Passfoto App, über die mit Hilfe einer KI-basierten biometrischer Prüfung schnell und bequem behördlich anerkannte Passfotos in digitalem oder analogem Format erstellt werden können. Angesichts der nachhaltig unter Beweis gestellten Resilienz, der grundsoliden Bilanzverhältnisse und des Fokus auf Innovation, Markenstärke, Effizienz und Nachhaltigkeit bleiben wir für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe zuversichtlich. Daher bekräftigen wir erneut unsere Empfehlung, die Aktie des Fotospezialisten bei einem aus bewertungstechnischen Gründen auf 143 Euro angepassten Kursziel zu "Kaufen". Dabei bietet das Papier auf Basis des Dividendenvorschlags eine Ausschüttungsrendite von immerhin 2,9 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32254.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2118378 15.04.2025 CET/CEST °