Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Klimapolitik:

"Die Europäer bekommen längst zu spüren, was gut 150 Jahre Kohlenstoffverbrennung bedeuten. (.) Der erhebliche Temperaturanstieg kommt nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich über Jahrzehnte - am Ende ist er noch lange nicht. (.) Die Europäer nehmen den Klimawandel nicht hin, der Kontinent zählt zu den Vorreitern bei der Verringerung von klimaschädlichen Gasen. (.) Der Copernicus-Bericht zeigt nämlich, wie schnell die Europäer beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. (.) Die Emissionen müssen weiterhin sinken, schneller noch als bisher und auch in Sektoren, in denen die Politik bisher keinen Erfolg hatte. Vor allem aber müssen die Europäer aus eigenem Interesse Verbündete suchen, um den Klimaschutz weltweit voranzubringen."