Russland nimmt Taliban von Terror-Liste

Moskau (Reuters) - Russland hat die afghanischen Taliban von ihrer Terrorliste genommen.

Der Oberste Gerichtshof habe dies mit sofortiger Wirkung entschieden, berichteten Staatsmedien am Donnerstag. Auf der Liste hatten die radikal-islamischen Taliban über zwanzig Jahre gestanden. Der Schritt gilt als weiterer Beleg dafür, dass Russland die Beziehungen zu den Machthabern in Afghanistan normalisieren will.

Kein Land erkennt derzeit die Taliban als rechtmäßige Regierung an, nachdem die Islamisten 2021 die Macht in Afghanistan übernommen hatten. Die USA und ihre Verbündeten waren damals überstürzt aus dem Land abgezogen. Russland hatte die Beziehungen zu den Taliban zuletzt enger geknüpft. Präsident Wladimir Putin hatte die Taliban einen Verbündeten im Kampf gegen Terrorismus genannt. Damit ist der "Islamische Staat" (IS) gemeint, der in mehreren Staaten an Russlands Südgrenze sowie in Afghanistan aktiv ist.

