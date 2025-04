Huthi-Sender: Tote und Verletzte bei Luftangriffen im Jemen

SANAA (dpa-AFX) - Im Jemen hat es Medienberichten zufolge wieder mehrere Luftangriffe gegeben. Der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah berichtete auf seiner englischsprachigen Webseite, zwei Angriffe hätten die Hauptstadt Sanaa getroffen. Auf einem Markt seien dabei mindestens 12 Menschen getötet und 30 verletzt worden, meldete Al-Masirah unter Berufung auf das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium.

Eine Serie von Angriffen habe es zudem auf Ziele auf der Insel Kamaran im Roten Meer gegeben, drei weitere in einem Gebiet östlich von Sanaa. Al-Masirah schrieb die Angriffe den US-Streitkräften zu. Dafür gab es keine Bestätigung.

Im Jemen stehen die Hauptstadt Sanaa und andere Regionen des Landes unter der Kontrolle der vom Iran unterstützen Huthi. Das US-Militär greift derzeit regelmäßig in von der Miliz kontrollierten Gebieten an. Am Donnerstag teilte das US-Militär mit, den Öl-Hafen Ras Isa im Westen des Jemens zerstört zu haben. Ziel sei es gewesen, den Huthi-Kämpfern eine wichtige Finanzierungsquelle zu nehmen. Al-Masirah hatte von Dutzenden Toten und Verletzten berichtet.

Die Huthi attackieren seit Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 in Solidarität mit der islamistischen Hamas immer wieder Schiffe mit Israel-Bezug im Roten Meer./lkl/DP/he