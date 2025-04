EQS-News: Europäischer Kunde erteilt CEOTRONICS Rahmenauftrag über ca. € 13,5 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Europäischer Kunde erteilt CEOTRONICS Rahmenauftrag über ca. € 13,5 Mio.



Die CEOTRONICS AG wird u. a. multifunktionale Control-Units (CT-MultiPTT´s 3C, auch bekannt als „FührungsPTT“) zum Anschluss an Funkgeräte und Sprechanlagen, CT-ClipCom Digital (Im-Ohr-Hör-/Sprechsysteme) sowie CT-WirelessPTT´s MIL an einen Kunden in der EU liefern.

Der Rahmenvertrag beinhaltet ein garantiertes Abnahmevolumen (ca. € 13,5 Mio.) und zusätzlich optionale Positionen, die aber erst mit verbindlicher Beauftragung/Abrufung im Auftragseingang/-bestand erfasst werden.

Die ersten Systeme sollen ab 2026 ausgeliefert werden.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den einzelnen Losgrößen, den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board notiert und ist zum Xetra-Handel zugelassen.

