Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG 22.04.2025 / 10:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.04.2025 Kursziel: 5,30 EUR (zuvor: 5,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann, Bastian Brach SBF präsentiert vorläufige Zahlen - Wachstum über 2025 hinaus avisiert Die SBF AG hat zuletzt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 berichtet, die bei Umsatz und Netto-Ergebnis unter den Erwartungen lagen. Die EBITDA-Guidance wurde währenddessen übertroffen. [Tabelle] AMS-Übernahme treibt Umsatzwachstum: Mit einem Jahresumsatz von 47,2 Mio. EUR (+38,8% yoy) befand sich SBF in 2024 leicht unter der Guidance-Spanne von 48,0 bis 50,0 Mio. EUR und unter unserer Prognose (MONe: 48,4 Mio. EUR). Das deutliche Wachstum dürfte nahezu vollständig auf die Akquisition der AMS Software und Elektronik GmbH zurückzuführen sein, die mit Wirkung zum 19.01.2024 übernommen wurde und seitdem konsolidiert wird. Zu Beginn des Jahres wurde für die neue Tochter ein Umsatz auf Vorjahresniveau i.H.v. 15,0 Mio. EUR erwartet, sodass ohne den Konsolidierungseffekt höchstens ein geringes organisches Wachstum zu Buche stehen dürfte. Fortschritte bei Profitabilität: Ergebnisseitig konnte wie bereits im ersten Halbjahr erneut ein positives EBITDA erwirtschaftet werden, wodurch die EBITDA-Guidance von über 0,3 Mio. EUR übertroffen wurde. Der Jahresüberschuss lag indes mit -2,0 Mio. EUR deutlich unter dem prognostizierten mittleren sechstelligen Negativ-Betrag, stellte dabei jedoch auf Gesamt- und Halbjahresebene eine Verbesserung zu den Vorjahreswerten dar. Wachstumschancen im Fokus: Zum 31.03.2025 konnte SBF mit über 100 Mio. EUR den höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte ausweisen. Darüber hinaus sieht das Unternehmen Potential durch die von der Politik angestoßenen Investitionsprogramme zur Stärkung von Infrastruktur und Verteidigung. SBF dürfte hier sowohl von Investitionen in das Schienennetz und die kommunale Infrastruktur als auch von den neu geschaffenen Möglichkeiten für Verteidigungsausgaben durch die sicherheitskritische Sensortechnologie der AMS profitieren. Insgesamt erwartet SBF durch den hohen Auftragsbestand und die politischen Rahmenbedingungen ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2025 und in den Folgejahren. Fazit: Für 2025 erwarten wir weiterhin eine Rückkehr zum organischen Wachstum und eine Ergebnissteigerung, sodass wir unser Rating mit erhöhtem Kursziel bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32290.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2121372 22.04.2025 CET/CEST °