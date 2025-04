Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Tod von Papst Franziskus

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Tod von Papst Franziskus:

"Der katholischen Kirche ist zu wünschen, dass ihr nächstes Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Gläubigen die Bescheidenheit und den Mut eines Franziskus in sich trägt und zugleich eine hörbare Person der Weltpolitik wird. Den Katholiken in Deutschland ist zugleich zu wünschen, dass ihre Kardinäle und Bischöfe nicht nur die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod behandeln, sondern zu einer klaren Sprache finden, die den gesellschaftlichen Frieden stärkt und den wuchernden Hass in alle Richtungen versucht einzudämmen."/yyzz/DP/he