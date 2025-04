Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Taurus-Lieferung

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Taurus-Lieferung:

"CDU-Chef Friedrich Merz hat aus der aufgeflammten Debatte hoffentlich gelernt, dass das Geplänkel um den Taurus sowohl innen- als auch außenpolitisch höchst riskant ist. Schließlich hängen die Ukraine-Verhandlungen am seidenen Faden, schließlich sucht Europa nach einer abgestimmten Position, und schließlich befindet sich die SPD wegen des laufenden Mitgliedervotums derzeit in politisch schwierigem Fahrwasser. Bleibt zu hoffen, dass es künftig koordinierter abläuft zwischen Union und SPD in Fragen zu Krieg und Frieden."/yyzz/DP/he