EQS-News: Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert – mehr als doppelt überzeichnet

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe

Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert – mehr als doppelt überzeichnet



23.04.2025 / 15:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert – mehr als doppelt überzeichnet

Erfolgreiche weitere Ausplatzierung der ursprünglich im Dezember 2024 emittierten Unternehmensanleihe zu einem Ausgabekurs von 102 %

Deutliches Wachstum und Rekorderlöse überzeugen institutionelle Investoren und resultieren in einer mehr als doppelten Überzeichnung

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Hamburg, 23. April 2025

- Die Netfonds AG hat heute erfolgreich ihre Anleihe 2024 / 2029 (ISIN: DE000A4DFAM8, WKN: A4DFAM) im Zuge einer Privatplatzierung um einen Nennbetrag von EUR 7,5 Mio. weiter ausplatziert. Die starke Nachfrage der institutionellen Investoren führte innerhalb kürzester Zeit zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung des Orderbuchs, wodurch nicht alle Zeichnungswünsche in voller Höhe berücksichtigt werden konnten. Gemeinsam mit der ursprünglichen Emission im Dezember 2024 beträgt der Gesamtnennbetrag nun EUR 22,5 Mio. Die weiteren Schuldverschreibungen wurden zu einem Ausgabepreis von 102 % ihres Nennbetrags begeben. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market). Die weiteren Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe aufgenommen.

Der Vorstand der Netfonds AG hat aufgrund der positiven Kursentwicklung, des starken vorläufigen Konzernergebnisses und der anhaltend hohen Investorennachfrage beschlossen, die Anleihe weiter auszuplatzieren. Der Emissionserlös wird zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses verwendet, der durch strategische Add-on-Akquisitionen ergänzt wird.

„Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus unserer Erstbegebung haben wir unsere Akquisitionsziele zügig umgesetzt. So haben wir unter anderem die Assets under Management zum Jahreswechsel erstmals auf über EUR 4 Mrd. gesteigert. Die zusätzlichen Mittel aus der weiteren Ausplatzierung der Anleihe werden uns dabei unterstützen, diesen erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und unsere Marktposition weiter auszubauen", sagt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.

Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner begleitet.

---

Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Weitere Informationen

www.netfonds-group.com

/

www.netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Die Ausplatzierung der Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich im Geltungsbereich der Prospektverordnung im Wege einer Privatplatzierung an „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) ohne öffentliches Angebot an Privatanleger. Insbesondere fanden und finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Deutschlands richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die qualifizierte Anleger sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

23.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2122392 23.04.2025 CET/CEST