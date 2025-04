EQS-News: Viromed Medical AG gewinnt Dr. Thomas Gutschlag als neuen Investor

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

23.04.2025 / 09:05 CET/CEST

Viromed Medical AG gewinnt Dr. Thomas Gutschlag als neuen Investor

Pinneberg, 23. April 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“, Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie für Anwendungen in den Bereichen Wundheilung, Intensivmedizin und Raumluftentkeimung, hat Dr. Thomas Gutschlag, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Rohstoff AG, als neuen Investor gewonnen. Dr. Gutschlag hat in einem ersten Schritt 100.000 Aktien der Viromed AG erworben. Die Aktien stellte Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, aus seinem Bestand zur Verfügung.

„Viromeds Produkte mit der zugrundeliegenden Kaltplasma-Technologie haben das Potenzial, medizinische Anwendungen zu revolutionieren. Ich freue mich daher, die Zukunft dieses interessanten Unternehmens als Investor begleiten zu dürfen“, sagt Thomas Gutschlag.

„Wir freuen uns, mit Thomas Gutschlag einen neuen, kapitalmarkterfahrenen Investor begrüßen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen in Viromeds Produkte und unser Team“, sagt Uwe Perbandt.

Über die Kaltplasma-Technologie

Kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) ist eine innovative physikalische, komplett schmerzfreie Behandlungsmethode. Die reaktiven Spezies im Kaltplasma aktivieren die Ausschüttung von Zytokinen-Proteinen, welche das Zellwachstum und die Differenzierung von Zellen regulieren. Für eine bessere Durchblutung von Hautbereichen und Wunden regt Kaltplasma die Angiogenese an, also die Gefäßbildung aus bereits vorhandenen Blutgefäßen. KAP inaktiviert zudem auf unkomplizierte und schmerzlose Weise Viren, Bakterien (einschließlich multiresistenter Erreger) und Sporen. Der Einsatz von Kaltplasma hat damit das Potenzial, zur ästhetischen Hautpflege und Hautverjüngung beizutragen, Infektionen zu reduzieren, Heilungsprozesse zu beschleunigen und den Einsatz von Antibiotika zu verringern.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

Medienanfragen MC Services AG

Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz

E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu

Tel.: 0211-529252-104

