Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Europäischen Union

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Europäischen Union:

"Der Aufgabenzettel für die EU ist gut gefüllt: Wirtschaft stärken, soziale Ungleichheit abbauen, Geflüchtete aufnehmen, den Klimawandel und dessen Folgen bekämpfen. Zugleich zerren Kriegstreiber Wladimir Putin und Demokratie-Gefährder Donald Trump an der europäischen Staatengemeinschaft. Die Krisen werden nicht ausgehen. Will die EU inmitten dieser Herausforderungen bestehen, muss sie vor allem eines lernen: Nicht auf all ihre Mitglieder zu warten."/DP/jha