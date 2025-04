Bauarbeiten auf S-Bahn-Strecke im Osten Frankfurts

OFFENBACH (dpa-AFX) - Von kommender Woche an müssen sich Fahrgäste im Osten Frankfurts wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke auf Einschränkungen einstellen. In den Sommer- und Herbstferien wird der Abschnitt zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost komplett gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Von Montag, den 28. April, an kommt es zunächst nachts und an den Wochenenden zu Sperrungen.

In den Schulferien zwischen 4. Juli und 18. August sowie vom 2. bis 20. Oktober erforderten Arbeiten an den unterirdischen Stationen Frankfurt-Mühlberg, Offenbach-Kaiserlei, Offenbach-Ledermuseum und Offenbach-Marktplatz jeweils Streckensperrungen, teilt die Bahn weiter mit. Ziel ist unter anderem ein besserer Brandschutz.

Um an der Strecke zu arbeiten, sind weitere Sperrungen nötig. Am 28. April beginnen nachts die Vorbereitungen. Bis Anfang Juli ist die Strecke abschnittsweise nachts und an den Wochenenden nicht befahrbar, auch die durch Feiertage verlängerten Wochenenden sind betroffen. Zwischen Sommer- und Herbstferien soll es weitere nächtliche Sperrungen geben. Knapp 180 Millionen Euro investiert die Bahn eigenen Angaben zufolge insgesamt in die Strecke.

Ersatzbusse auf vier Linien

Zu Zeiten der Vollsperrungen können Fahrgäste Regionalzüge, Straßenbahnen und Busse nutzen. Ab Offenbach-Ost und Offenbach-Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse auf vier Linien, sowohl in die Frankfurter Innenstadt als auch zum Flughafen.

Für die vier S-Bahnen-Linien, die durch den Offenbacher City-Tunnel fahren - S1, S2, S8 und S9 - gelten während der Sperrungen umfangreiche Änderungen, teilweise werden sie über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet.

Zusätzliche Einschränkungen Richtung Hanau gibt es in zwei Nächten sowie durchgängig vom 30. April bis 5. Mai. Die S-Bahnen S3 bis S7 sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.