Generalversammlung der Arbonia AG genehmigt alle Anträge

25.04.2025

Arbon, 25. April 2025 – An der heutigen Generalversammlung der Arbonia AG hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Unter anderem wurden die Traktanden zur Beteiligung der Aktionäre am Veräusserungserlös der Division Climate gutgeheissen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG haben an der heutigen 38. ordentlichen Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Bericht über nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt. Zudem wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Entlastung erteilt. Auch der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde im Rahmen einer Konsultativabstimmung angenommen. Ebenso fanden die vorgeschlagenen Gesamtvergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2024/2025 sowie für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre.



Abstimmung zu den Ausschüttungen zur Erlösbeteiligung

Zudem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von CHF 0.30 je Aktie sowie einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 0.33 je Aktie zu, diese jeweils zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und zur anderen Hälfte aus den Kapitaleinlagereserven. Im Rahmen der Beteiligung der Aktionäre am Veräusserungserlös der Division Climate stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre zusätzlich einer Sonderdividende von CHF 1.20 je Aktie zu. Diese Sonderdividende wird ebenso jeweils hälftig aus dem Bilanzgewinn und der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet. Ferner stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre im Rahmen der Gewinnbeteiligung, die aus dem Erlös des Verkaufs der Division Climate resultiert, einer weiteren Ausschüttung zu. Diese erfolgt in Form einer Nennwertrückzahlung von CHF 4.00 pro Aktie, wodurch der Nennwert der Aktie von bisher CHF 4.20 auf neu CHF 0.20 sinkt. Die Ausschüttungen summieren sich somit auf CHF 5.83 pro Aktie (Ex-Dividend-Datum: 29. April 2025; Zahlungsdatum: 5. Mai 2025).



Wahlen zum Verwaltungsrat

Der Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben sowie die Mitglieder Markus Oppliger, Michael Pieper, Peter Barandun und Thomas Lozser wurden für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt. Damit reduziert sich der Verwaltungsrat von ursprünglich acht auf fünf Mitglieder, da die bisherigen Mitglieder Dr. Carsten Voigtländer, Heinz Haller und Peter E. Bodmer aus dem Gremium ausscheiden. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung bedanken sich für die langjährige, gute Zusammenarbeit und wünschen Dr. Carsten Voigtländer, Heinz Haller und Peter E. Bodmer alles Gute für die Zukunft.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle KPMG wurden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung beziehungsweise für das Geschäftsjahr 2025 in ihrem Amt bestätigt.

