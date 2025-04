Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Frühjahrsprognose der Bundesregierung

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Frühjahrsprognose der Bundesregierung:

"Die Lage ist nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wird. Die Frühjahrprojektion der Bundesregierung geht zwar von einem Nullwachstum in diesem Jahr aus. Bereits im nächsten ist aber wieder Wachstum zu erwarten. Wenig nur, aber immerhin. Gleichzeitig dürfte die Inflation abklingen, und am Arbeitsmarkt wird eine Belebung erwartet. Auch der Blick auf die Entwicklung der Staatsfinanzen ist erfreulich: Im März nahm der Bund elf Prozent mehr Steuern ein als im Vorjahresmonat. Die Einnahmen des Bundeshaushalts lagen von Januar bis März sogar um 11,6 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Jetzt braucht es nur noch eine Regierung, die den Menschen die vergleichsweise gute Lage auch vermittelt."/yyzz/DP/he