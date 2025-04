Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Friedrich Merz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Friedrich Merz:

"Wie wohl nie zuvor hängen politisches und wirtschaftliches Wohl und Wehe Deutschlands vom Ausland ab. Dennoch dürfte Merz' außenpolitische Leidenschaft viele überraschen, ist er doch bislang eher als Innenpolitiker aufgefallen: der Mann mit dem Bierdeckel für die Steuern und der Leitkultur für die Integration (.) Das Verhältnis zu den USA zu gestalten, dürfte schwieriger werden. Das Dilemma ist abzulesen an der Kurve, die von der "Unabhängigkeit von den USA", die ausgerechnet der Transatlantiker Merz am Wahlabend angekündigt hatte, bis zur merkwürdig unzeitgemäßen "engen Zusammenarbeit mit den USA" aus dem Koalitionsvertrag führt. Und auch die grundsätzlich harte Linie des CDU-Chefs gegenüber China könnte angesichts der amerikanischen Zollpolitik einen anderen Schwung benötigen. Womöglich also muss sich der Außenkanzler Merz künftig auch selbst überraschen."/DP/jha