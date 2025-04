Aktien Europa Schluss: Solider Wochenauftakt mit Fokus auf Berichtssaison

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag mit einer soliden Entwicklung an die gute Vorwoche angeknüpft. Handelsstreitigkeiten und Importzölle rückten ohne konkrete Neuigkeiten etwas in den Hintergrund und so richtete sich das Interesse verstärkt auf aktuelle und noch ausstehende Quartalsbilanzen der Unternehmen.

Der EuroStoxx 50 verlor zwar im Verlauf etwas an Rückenwind, brachte aber mit 5.170,49 Punkten ein Plus von 0,32 Prozent über die Ziellinie. Bei 5200 Punkten war im Verlauf zunächst Schluss mit seiner Erholung. Damit hatte das Börsenbarometer der Eurozone einen Großteil der hohen Verluste wieder aufgeholt, die US-Präsident Trump Anfang des Monats mit weltweiten Importzöllen losgetreten hatte.

Während die US-Börsen am Montag durchwachsen in den Handel gestartet waren, setzten in Europa auch die Leitbörsen außerhalb des Euroraums ihre Erholung fort. Dies galt vor allem für den Schweizer SMI , der 0,72 Prozent höher bei 12.028,25 Punkten aus dem Handel ging. Er schloss damit erstmals seit Anfang April wieder über der 12.000er-Marke. Der britische FTSE 100 legte nur um 0,02 Prozent auf 8.417,34 Zähler zu./tih/he