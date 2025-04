EQS-News: PLATTFORM-ENTWICKLUNG UND KI-INVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM DER YOC AG IM GESCHÄFTSJAHR 2024

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Umsatzentwicklung

PLATTFORM-ENTWICKLUNG UND KI-INVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM DER YOC AG IM GESCHÄFTSJAHR 2024



28.04.2025 / 08:00 CET/CEST

Berlin, 28. April 2025 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024. Die YOC AG erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz auf Konzernebene in Höhe von 35 Mio. EUR (2023: 30,6 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 14% gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* nach IFRS belief sich auf 5,2 Mio. EUR (2023: 4,4 Mio. EUR) und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 18% an. Gegenläufig wirkten sich Anlaufkosten in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR im Zuge der Expansion in den schwedischen Markt auf die Profitabilität aus. Das Konzernperiodenergebnis belief sich auf 3,7 Mio. EUR (2023: 2,9 Mio. EUR). Somit konnte das Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR um 29% auf 1,07 EUR gesteigert werden.



Das Geschäftsjahr 2024 war erneut geprägt von einer deutlichen Weiterentwicklung der VIS.X® Plattform, die automatisiert nicht standardisierte, hochwirksame Werbeformate für alle digitalen Kanäle in Echtzeit handelbar macht. Der Fokus der Investitionen lag dabei auf dem Ausbau des Angebotes auf Basis von eigenentwickelter künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Leistungskennzahlen der Kampagnen der Werbekunden von YOC sowie auf der Verbesserung der Technologie für eine optimierte Zielgruppenansprache.



Dirk-Hilmar Kraus, CEO der YOC AG, kommentiert: “Die VIS.X® Plattform und die YOC-eigenen Werbeformate sind entscheidend für unsere Differenzierung im internationalen Markt für digitale Werbetechnologie. Wir werden weiter in unsere Technologie investieren, um unsere Wettbewerbsposition auszubauen und die Wertsteigerung der Gesellschaft zu fördern.”



Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: https://yoc.com/de/finanzberichte/

*EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024.

ÜBER YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



KONTAKT

YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com/de

