Umsatz und Gewinn bei Traton gesunken

Berlin (Reuters) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton hält trotz eines Gewinneinbruchs zu Jahresauftakt an ihren Zielen für 2025 fest.

Traton-Chef Christian Levin sagte am Montag, er sei trotz erheblicher Unsicherheit verhalten zuversichtlich. So ziehe der Auftragseingang wieder an und liege höher als im Vorjahr. Vor allem in Europa steige die Nachfrage nach Fahrzeugen wieder deutlich.

Im ersten Quartal lieferte Traton 73.090 Fahrzeuge der Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus aus, das sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz reduzierte sich ebenfalls um zehn Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn brach sogar um gut 40 Prozent auf 646 Millionen Euro ein. Daraus errechnet sich eine operative Rendite von 6,1 Prozent, nach 9,4 Prozent vor Jahresfrist. Der Auftragseingang verbesserte sich zugleich um zwölf Prozent.

Für das Gesamtjahr sagt Traton stabile Erlöse voraus. Die Rendite soll zwischen 7,5 und 8,5 Prozent liegen. Finanzchef Michael Jackstein sagte, trotz des positiven Momentums beim Auftragseingang in Europa könne man noch nicht von einem grundsätzlichen Aufschwung sprechen.