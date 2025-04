Aktien New York Schluss: Erholungsrally hält an - Viele Zahlen im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Dienstag am US-Aktienmarkt nach einem holprigen Start für weiteren Optimismus entschieden. Marktteilnehmer mussten eine Flut an Quartalsbilanzen auswerten und taten sich nur im frühen Handel schwer damit, aus diesen im Gesamtbild klare Schlüsse zu ziehen. Im Verlauf knüpften die Indizes mit wachsenden Gewinnen an ihre jüngste Erholung an.

Allen voran galt dies für den Dow Jones Industrial , der mit einem Anstieg um 0,75 Prozent auf 40.527,62 Punkte seinen sechsten Gewinntag in Folge verbuchte. Gleiches gilt für den marktbreiten S&P 500 , der um 0,58 Prozent auf 5.560,83 Zähler stieg. An der Nasdaq verlief die jüngste Erholung auch ohne klare Rücksetzer. Der Nasdaq 100 kletterte am Dienstag um 0,61 Prozent auf 19.544,95 Punkte nach oben.

"An den Märkten kehren langsam erste Anzeichen von Zuversicht zurück", schrieb Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck. Vier Wochen nach Trumps "Befreiungstag" mit der Ankündigung von Importzöllen schienen die heftigen negativen Marktreaktionen den US-Präsidenten zu einer etwas gemäßigteren Linie genötigt zu haben. Am Dienstag wurde es zum Thema, dass Autobauer in den USA gewisse Zollerleichterungen auf Bauteile bekommen sollen./tih/he