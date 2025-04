APA ots news: Allianz Österreich: Login zum Kundenportal nun auch mit ID Austria möglich

Die Integration von ID Austria unterstreicht das Engagement der Allianz, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit ihrer digitalen Services zu erhöhen. Die Allianz Österreich geht einen weiteren Schritt in ihrem Bestreben, das Kundenerlebnis durch einfache und sichere Lösungen zu verbessern. Seit Februar 2025 haben bereits registrierte Kund:innen die Möglichkeit, ihren ID Austria Account mit dem Allianz Kundenportal zu verknüpfen und sich einzuloggen. Neben der Sicherheit, die ein staatlich entwickeltes und behördlich betreutes System bietet, ergibt sich ein weiterer Vorteil. So können qualifizierte elektronische Signaturen erstellt werden, die rechtlich der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt sind. Dies ermöglicht es Allianz Kund:innen, Formulare und Versicherungsdokumente rechtlich verbindlich zu unterzeichnen und einzureichen - ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, Versicherungsangelegenheiten rasch und einfach digital zu erledigen. "Die Integration von ID Austria in unser Kundenportal ist ein bedeutender Schritt, um unseren Kund:innen ein sicheres und komfortables Online-Erlebnis zu bieten", sagt Jovana Novic, COO der Allianz Österreich. "Bereits mehr als 8.000 unserer Kund:innen haben von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, und wir sind überzeugt, dass die Vorteile viele weitere überzeugen werden." Zwtl.: Über ID Austria ID Austria ist ein modernes System zur digitalen Authentifizierung in Österreich, das bereits von mehr als drei Millionen User:innen genutzt wird. Als Weiterentwicklung der Handy- Signatur und Bürgerkarte bietet ID Austria eine sichere und einfache Möglichkeit, sich online auszuweisen und digitale Services zu nutzen. Die Vorteile für die Nutzer:innen sind vielfältig: von höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards über kostenfreie Nutzung bis hin zur 24/7 Verfügbarkeit.