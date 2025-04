IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone wird ihre Drohnen bei großen bevorstehenden Konferenzen potenziellen Kunden der US-Verteidigungsbranche präsentieren

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone wird ihre Drohnen bei großen bevorstehenden Konferenzen potenziellen Kunden der US-Verteidigungsbranche präsentieren

(Vancouver, British Columbia - 29. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es seine Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ ab dieser Woche als Aussteller bei mehreren bekannten bevorstehenden US-Verteidigungs- und -Technologiekonferenzen präsentieren wird. Diese Veranstaltungen werden eine bedeutsame Gelegenheit darstellen, mit potenziellen Kunden, wichtigen Interessenvertretern und Branchenführern des US-Militär- und -Regierungssektors sowie aus der Bergbaubranche persönlich in Kontakt zu treten.

Details zu den Konferenzen:

Modern Day Marine: Sie gilt als die größte Messe für militärische Ausrüstungen, Systeme, Dienstleistungen und Technologien, die sich ausschließlich an das Marine Corps, Vertreter des Verteidigungsministeriums und autorisierte Industriepartner richtet. Die Veranstaltung wird über 9.000 Besucher und 350 Aussteller anziehen, die die neuesten Innovationen präsentieren werden, die die zukünftige Kriegsführung und Drohnenfähigkeiten gestalten.

Datum und Ort: 29. April bis 1. Mai 2025 | Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C. ZenaDrone ist an Stand Nr. 2263 anzutreffen.

XPONENTIAL by AUVSI: Die jährliche Konferenz der Association of Uncrewed Vehicle Systems International - jenes Branchenverbandes, der die Zukunft autonomer Systeme vorantreibt. Über 8.500 Teilnehmer aus den Bereichen Verteidigung, Behörden, Strafverfolgung und Handel treffen sich dort mit Drohnenunternehmen und erkunden moderne Technologien, neue Vorschriften und die Zukunft von Drohnen.

Datum und Ort: 19. bis 22. Mai 2025 | George R. Brown Convention Center, Houston, TX. ZenaDrone ist an Stand Nr. 3800 anzutreffen.

CIM CONNECT Convention + Expo 2025: Diese führende internationale Veranstaltung des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum besteht aus drei Tagen intensiven Lernens und Wissensaustauschs für über 7.000 Führungskräfte der Branche, wobei der Schwerpunkt auf der sich entwickelnden Rolle nachhaltiger Praktiken, Zirkularität und technologischer Fortschritte liegt. Drohnen verbessern Bergbaubetriebe, indem sie Untersuchungen, die Überwachung, die Sicherheit, das Umweltmanagement und die Sprengplanung verbessern und dabei Risiken und Betriebskosten senken.

Datum und Ort: 4. bis 7. Mai 2025 | Montréal Convention Centre, Montréal, QC. ZenaDrone ist an Stand Nr. 2604B anzutreffen.

ZenaDrone ist Mitglied von AUVSI, jenem internationalen Verband von Drohnenunternehmen, der die Green UAS-Zertifizierung verwaltet, die als erster Schritt für die Aufnahme in die Liste der zugelassenen Anbieter für den Verkauf an Behörden, Strafverfolgungsbehörden und viele kommerzielle Kunden sowie an das Militär gilt. Das Unternehmen bereitet sich zurzeit darauf vor, die Zertifizierung für seine Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ zu beantragen. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass die Drohnen die erforderlichen Anforderungen in puncto Cybersicherheit und Lieferkette erfüllen. Anschließend wird ZenaDrone die Blue UAS-Zertifizierung beantragen - eine strengere Anforderung für den Direktverkauf an Zweigstellen des US-Verteidigungsministeriums und die Militärbehörden, die sicherstellt, dass die Drohnenlösungen die höchsten Standards hinsichtlich Cybersicherheit und Herkunftsland erfüllen, die auch Anforderungen an die nicht chinesische Herstellung beinhalten.

ZenaDrone hat bereits zwei bezahlte Testläufe seiner Drohnenprodukte mit der US Air Force und der US Navy Reserve hinsichtlich Logistik- und Transportanwendungen durchgeführt, bei denen kritische Fracht, wie etwa Blut, an die Front transportiert wird. ZenaTech hat bereits bekannt gegeben, dass die Lieferkette von ZenaDrone dem NDAA (National Defense Authorization Act) entsprechen wird, da die Komponenten und Kameras von seinem in Taiwan ansässigen Unternehmen Spider Vision Sensors hergestellt werden, und plant, seine für das US-Verteidigungsministerium bestimmten Drohnen in der Produktionsstätte von ZenaDrone in Arizona herzustellen.

Die ZenaDrone 1000 ist eine autonome Multifunktionsdrohne, die stabile Flugeigenschaften, Manövrierfähigkeit, Schwerlastfähigkeit, innovative Softwaretechnologie, Sensoren, KI und speziell entwickelte Anbaugeräte sowie eine kompakte und robuste Hardware für den industriellen und militärischen Einsatz bietet. Zurzeit wird eine neue kraftstoffbetriebene Version entwickelt, die längere Flugzeiten und größere Nutzlasten bietet und explizit die Märkte der US-Verteidigung und der NATO anspricht.

Die ZenaDrone IQ Square ist eine moderne, KI-gestützte Drohne, die für die Landvermessung und unterschiedliche Arten von Inspektionen und Aufklärungsmissionen bei Verteidigungsanwendungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit modernsten Kameras und Sensoren bietet die IQ Square eine Flugzeit von etwa 20 Minuten und kann eine Nutzlast von bis zu 7 kg tragen. Die VTOL- (Vertical Takeoff and Landing)-Drohne weist eine Grundfläche von 41 mal 41 auf und verfügt über ein einziehbares Fahrwerk für mehr Funktionalität und Anpassungsfähigkeit. Sie ist in der Lage, autonom auf einer Ladestation zu landen und ihre Batterien automatisch aufzuladen.

Die ZenaDrone IQ Nano ist eine 10×10- und 20×20-Indoor-Drohne, die für regelmäßige und häufige Inspektionen wie Barcode- oder RFID-Scans, Inspektionen in Zusammenhang mit der Gebäudewartung, Sicherheitsüberwachungen und andere Indoor-Anwendungen konzipiert wurde. Die IQ Nano wurde für den autonomen Einsatz konzipiert und verfügt über integrierte Sensoren, qualitativ hochwertige Kameras sowie Datenerfassung und -analyse. Sie wiegt 1,5 kg und bietet eine Flugzeit von bis zu 20 Minuten, bevor die automatische Batterieladestation aufgesucht werden muss. Militär- und Verteidigungsabteilungen nutzen kleine autonome Indoor-Drohnen wie die IQ Nano für Anwendungen wie Bestandsmanagement, Indoor-Gebäudeerkundung, Such- und Rettungseinsätze, Trainingssimulationen und Sprengstofferkennung.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut ein DaaS-Geschäftsmodell sowie ein globales Partnernetzwerk auf.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

